Le constructeur italien Fiat sait que son monospace Multipla se fait remarquer depuis des décennies pour son apparence très spéciale. Avec le temps, la marque a trouvé le moyen d'en jouer au point de starifier son modèle dès que possible. La preuve avec cet exemplaire baptisé Fiat Multipla 6x6 repoudré de manière insolite par son créateur Roberto Giolito.

L'étonnant Fiat Multipla 6x6 rejoint le Stellantis Heritage

Le véhicule en question ne passe pas inaperçu -les mauvaises langues diront que c'est un Multipla- avec sa peinture bleu ciel chargé d'évoquer l'espace et l'infinité de l'océan ainsi que ses éléments de carrosserie originellement noir mat et ses roues peints en gris très clair. Roberto Giolito ajoute une touche d'humour avec des personnages greffés sur les portes et les dossiers des sièges de l'habitacle lui aussi entièrement revu. Détail amusant, le designer rappelle dans la manœuvre que le Fiat Multipla se destine à tous les types de profils. C'est pourquoi les dessins montrent de manière caricaturale un aventurier, un moine en tenue traditionnelle, un hippie, un frimeur, un enfant et une femme prête à sortir en soirée.

Au final, le coup de communication est réussi. Les commentaires sur les réseaux sociaux relèvent le fait qu'il n'est pas six roues motrices, que son look est encore plus clivant dans cette configuration ou que les personnalisations de l'habitacle sont très surprenantes. Concernant le Stellantis Heritage, la structure comprend pour rappel du côté des véhicules historiques italiens des voitures badgées Fiat, Abarth, Lancia et Alfa Romeo. Et d'après vous, qui est le nouveau directeur de ce lieu ? Roberto Giolito.