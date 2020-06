Etats-Unis : les modèles de voitures susceptibles d'avoir des casses moteur

Ce n'est pas une surprise si, dans la liste des voitures connaissant le plus grand nombre de casses mécaniques majeures aux Etats-Unis, nous trouvons principalement des autos américaines. Faites la même étude en France, et le Top 10 sera probablement constitué aux trois quarts de Peugeot, Renault et Citroën.

Il n'empêche, la liste faite par Consumer Reports comporte tout de même deux autos européennes. La première est l'Audi A4 de précédente génération. C'est même l'auto qui rencontrerait le plus de grosses pannes mécaniques aux Etats-Unis dans le bilan réalisé par Consumer Reports.

Ce sont les modèles de 2009/2010 qui sont touchés à des kilométrages variant entre 160 000 et 230 000 km. Consumer Reports ne détaille pas, pour chaque auto, quel type de casse survient le plus fréquemment, mais seules les grosses pannes sont prises en compte : joint de culasse, mauvaise compression (consommation d'huile), coussinets de bielle, boîte de vitesses, qui impliquent à chaque fois des opérations coûteuses, voire un changement complet de moteur.

L'autre modèle européen touché par les pannes moteur est la Mini Cooper/Clubman (2008-2009), à un kilométrage nettement plus précis : la plupart des gros problèmes arriveraient à 200 000 km. A chaque fois, Consumer Reports propose des alternatives plus fiables : Lexus ES, Acura TL pour l'Audi A4, et Mazda 3 pour la Mini Cooper.