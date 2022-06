Europe: bientôt une borne de recharge tous les 60 km...et la France pas en avance !

Réunion « au sommet », à Luxembourg il y a quelques jours, au Conseil européen des ministres des transports, dans le cadre du paquet législatif baptisé « Fit for 55 » *.

Il s’agissait pour les 27 membres de s’entendre, parmi d’autres sujets, sur un maillage en bornes de recharge publiques afin que celui-ci soit le plus cohérent possible par rapport à la forte croissance des véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables.

Après de longs mois d’échanges sur la question du climat et de l’avenir de l’automobile, les représentants de chaque état sont enfin parvenus à un consensus sur la question du réseau de recharge, sous la pression il faut le dire, celle de la Cour des comptes communautaire notamment, mais surtout celle de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) entre autres, qui jugeait le déploiement en bornes très inégal selon les pays et globalement très en deçà des besoins des usagers.

La France à la traîne



Les ministres, quoi qu’il en soit, ont voulu accorder leurs violons pour rapidement mettre en œuvre des infrastructures suffisantes d’ici à 2025 sur les routes principales, puis d’ici à 2030 sur les routes secondaires.

Objectif : qu’il y ait a minima, dans les prochaines années, une densité de l’ordre d’1 borne de recharge tous les 60 km sur l’ensemble du réseau routier transeuropéen.

Une exigence qui devrait s’avérer très contraignante pour des pays comme la Grèce ou la Lituanie, mais en revanche bien moins pour des pays comme les Pays-Bas (47 bornes / 100 km) ou l’Allemagne, et même dans une moindre mesure pour la France, qui possédait pourtant en septembre dernier un maillage modeste de 4,1 bornes pour 100 km selon un rapport de l’ACEA, derrière l’Italie et le Portugal (14 bornes).

Ce plan d’actions voté dans une certaine urgence sera-t-il ainsi capable de répondre à temps aux attentes des constructeurs et des conducteurs en termes d’une recharge publique uniformisée ?

Rien n’est certain, d’autant que cet accord interministériel obtenu le 2 juin doit désormais être validé par le Parlement européen, probablement à la rentrée de septembre.

* « Fit for 55 » est un package de textes adoptés par la Commission européenne en juillet 2021. Il regroupe un certain nombre de mesures visant à diminuer de 55 % les émissions carbone dans l’UE d’ici à 2030.