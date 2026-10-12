Le groupe Stellantis l’a annoncé depuis plusieurs mois : il opèrera un véritable déploiement de forces au Mondial de l’automobile 2026, ce qui se traduira par l’exposition de 60 voitures issues de 8 de ses marques. Si Maserati n’a hélas pas été convié, répondront à l’appel Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot. De la DS N°7 à la Peugeot e-208 GTI de 280 ch en passant par les Fiat Grizzly et Lancia Gamma (liste loin d’être exhaustive), il y aura de très nombreuses nouveautés à découvrir sur un stand d’une surface de 5 340 m2, soit environ les trois quarts d’un terrain de football.

Alfa Romeo Cuorerosso, un grand coupé 4 portes qui est le premier concept-car de la marque depuis 30 ans:

Mais un salon, cela doit aussi vendre du rêve et donner des indications sur les orientations de telle ou telle marque, tant d’un point de vue technologique que stylistique. C’est le rôle des concept-cars, qui seront au nombre de 8 (!) sur les stands des marques Stellantis. On y découvrira aussi bien la Citroën 2cv, qui préfigure ultra fidèlement le futur modèle de série attendu en 2028, que l’Alfa Romeo Cuorerosso, coupé 4 portes ultra racé qui est aussi le premier show car présenté par Alfa depuis trois décennies. Entre les deux, plusieurs petites merveilles :

le Multiplay, qui annonce l’arrivée d’un mini-monospace ultra habitable dans la gamme Fiat:

la DS F3VER, à interpréter comme le retour annoncé d’une citadine chic dans la gamme DS:

l’Opel STX concept, break de « chasse » taillé pour les autoroutes allemandes (avec une poupe qui n’est pas sans rappeler la Ferrari 250 GT « breadvan »):

Et enfin le Peugeot Vision RCZ, descendant du RCZ commercialisé entre 2009 et 2015, dont il reprend les lignes et le double bosselage de toit si caractéristique:

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Toutes ces voitures sont détaillées dans des textes publiés sur Caradisiac depuis dimanche soir, aussi avons-nous privilégié, dans la vidéo accompagnant cet article, une présentation réalisée par le patron du design du groupe Stellantis pour l’Europe, à savoir Gilles Vidal himself (qui a aussi esquissé une 2CV au stylo bille en direct sous nos yeux, voir photos ci-dessous) Du combiné d’instrumentation « magique » de l’Alfa Romeo au coffre modulaire de la Fiat, en passant par les ailes arrières mobiles de l’Opel, découvrez avec lui tous les petits secrets de ces « concept-stars » du Mondial!