Explosion spectaculaire d'un centre de recyclage des batteries

La question du recyclage des batteries lithium-ion est un véritable défi. La preuve avec cette usine qui explose pour la deuxième fois à un an d'intervalle seulement. La structure basée en Écosse à Kilwinning avait pour mission de traiter efficacement la fin de vie des packs des voitures électriques.

Le premier sinistre datait du 8 avril 2024. Un accident qui forçait l'agence de protection de l'environnement écossaise à retirer la licence de gestion des déchets de l'usine pour cause de non-conformité et destruction d'infrastructures. Un an plus tard le 9 avril 2025, nouvel incendie. De quoi braquer les projecteurs sur la mauvaise gestion de ce dossier. Malgré l'arrêt de l'activité, de nombreuses batteries étaient restées à l'intérieur et à l'extérieur à la merci de la météo et des intempéries. Des pratiques de stockage non conformes aux recommandations de sécurité.

10 camions de pompier déplacés pour maîtriser les flammes

Sans surprise, éteindre un incendie lié à des batteries est une tâche particulièrement difficile. Après les premières fumées et projections de débris à 12h40, 10 camions de pompier ont été mobilisés pour venir à bout des flammes et explosions l'après-midi. Les soldats du feu restaient ensuite sur place la nuit pour surveiller l'éventuelle reprise de l'incendie.

Des voitures et des maisons endommagées

Les maisons et les véhicules situés à proximité de l'usine ont subi des dégâts importants à cause des débris projetés dans les airs. Les habitants ont eu pour instructions de ne toucher à aucun débris ou objet provenant de l'usine et de calfeutrer leurs portes et fenêtres pour éviter les intoxications par les gigantesques panaches de fumée. Enfin, une équipe spécialisée a été dépêchée pour contrôler l'état des cours d'eau et surveiller l'impact environnemental de l'incendie. Aucun blessé n'a été signalé.