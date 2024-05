Faut-il s'inquiéter pour la recharge électrique sur la route des vacances?

Les grandes vacances démarrent dans un peu plus d’un mois. Pour nombre d’électromobilistes, et notamment les convertis de fraîche date, les transhumances estivales peuvent représenter une source légitime d’inquiétude. Faut-il s’attendre à patienter des heures aux stations-services ? Assistera-t-on à une foire d’empoigne entre conducteurs désireux d’accéder aux bornes ? Et une fois à destination, y aura-t-il assez de points de charge pour tout le monde ? Inutile d’entretenir un faux suspense, on peut se montrer raisonnablement optimiste sur le déroulement des événements, chiffres à l’appui. Les choses se sont en effet globalement bien passées l’été dernier, notamment sur autoroute où se cristallisaient les craintes, et le nombre de points de charge n’a fait qu’augmenter depuis.

On dénombrait en effet près de 102 000 bornes à la fin juin 2023, dont 14 000 dotées d’une puissance de recharge supérieure à 50 kW. Or, on aura franchi le cap des 130 000 bornes en ce mois de mai 2024, dont plus de 18 600 chargeant à 50 kW minimum. Soit des augmentations de 30% environ dans les deux cas, évolution proportionnelle à celle du parc de voitures électriques en France sur la période (1 105 248 à ce jour). Même si l’on ajoute les électromobilistes étrangers en transit ou passant leurs vacances dans l’Hexagone, il n’y a donc guère d’inquiétude à nourrir, sachant que la totalité des stations-services d’autoroutes sont aujourd’hui équipées en bornes ultra-rapides.

Question de savoir-vivre

On peut tout de même s’interroger sur le savoir-vivre de certains. Si tout se passe bien dans 99% des cas, les forums de discussion et autres groupes Facebook autour de la voiture électrique font état d’un nombre croissant de cas de manque de savoir-vivre. Entre les automobilistes qui essaient de couper la file aux bornes et ceux qui s’échauffent un peu trop rapidement parce que les branchements ne sont pas libérés assez rapidement à leur goût, des tensions ponctuelles sont à redouter lors des journées chargées. Des « stewards » seront heureusement déployés par les exploitants d’autoroutes et les énergéticiens pour fluidifier l’accès aux bornes et veiller à ce que tout le monde tienne sa place dans la file d’attente. Optimisme de rigueur, donc !

Rappelons par contre que les bornes installées sur le domaine public ne constituent pas des facilités de stationnement pour les voitures électriques mais bel et bien des sources de ravitaillement vitales. De même qu’il ne viendrait à personne de laisser sa voiture thermique garée devant une pompe à essence, il faut que chacun prenne l’habitude de libérer les bornes aussi rapidement que possible une fois la batterie rechargée. Vaste chantier là encore.