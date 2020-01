Festival Automobile 2020 : que voir à l'exposition de concepts et sportives ?

L'édition 2020 du Festival Automobile International se tiendra du 29 janvier au 2 février. Elle aura de nouveau lieu devant les Invalides, Place Vauban (Paris 7e). Le rendez-vous connaît un joli succès, avec près de 35 000 visiteurs en 2019. Ses organiseurs espèrent faire aussi bien cette année, et proposent à nouveau une belle programmation.

L'événement au cœur de la structure en verre, c'est l'exposition de concept cars et véhicules d'exception. Parmi les prototypes visibles cette année, il y aura l'Alfa Romeo Tonale, la Bentley EXP 100 GT, les Citroën 19_19 et Ami One, la Lamborghini V12 Gran Turismo ou encore l'Opel GT X Experimental. Ce dernier sera exposé avec une Manta A, afin de faire le lien entre passé et avenir.

Il y aura aussi des véhicules de série, mais qui sortent de l'ordinaire, comme la nouvelle Jaguar F-Type en première française, la McLaren GT et surtout la Bugatti La Voiture Noire, création unique sur base de Chiron, et voiture de série la plus chère du monde. Dans un monde bien plus réel, il y aura celle qui a été désignée la plus belle auto de l'année par les internautes (il y avait en finale la BMW Série 2 Gran Coupé, la Mazda 3, la Peugeot e-208, le résultat sera connu le 28 janvier).

Les visiteurs pourront aussi découvrir des rétrospectives dédiées à Alpine et Land Rover. La marque britannique retracera l'évolution de son design, de 1947 à 2020 avec le nouveau Defender. Le programme de cette 35e édition du FAI comprend aussi la présentation de carrosseries issues de l'exposition Modenart "les sculpteurs du mouvement" ou encore une mise en avant du travail des étudiants de l'école de design Strate.