Fiat deviendra progressivement 100 % électrique à partir de 2025

C'est une petite conférence en apparence plutôt banale sur des thèmes bien actuels : l'écologie, la mobilité et le développement durable. "Comment la mobilité et l'architecture travaillent-elles pour concevoir les villes de demain ?" était le thème du débat animé par Stefano Boeri, architecte, urbaniste et fondateur de Stefano Boeri Architetti, et Olivier François, le patron de la marque Fiat.

Les intéressés ont évidemment abordé la transition électrique de la star italienne, la Fiat 500. Et ils en ont aussi profité pour confirmer quelque chose d'intéressant : "entre 2025 et 2030, notre gamme de produits deviendra progressivement exclusivement électrique. Ce sera un changement radical pour Fiat. En attendant, dans quelques mois seulement, nous assisterons avec fierté à la reconversion de la piste légendaire située sur le toit du Lingotto – l’ancienne usine Fiat à Turin - en plus grand jardin suspendu d'Europe, abritant plus de 28 000 plantes".

Cette annonce n'est qu'une demi surprise. Fiat n'aura en effet guère le choix, comme tous les autres constructeurs en Europe qui feront progressivement face à des interdictions de vente et de circulation des véhicules thermiques, y compris hybrides.

Pour Fiat, il reste encore du travail : l'arrivée d'une potentielle 500 inédite cinq portes, le renouvellement de la Tipo et un SUV du segment B d'ici le milieu de la décennie. La Punto aurait également droit à une suite 100 % électrique, puisqu'elle partagera logiquement la plateforme de la future Citroën C3.