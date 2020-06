Fiat lance la version électrique du Ducato

Petit à petit, le monde des véhicules utilitaires électriques s'étoffe. PSA, Groupe Volkswagen, Renault, le choix devient plus important, et c'est aujourd'hui Fiat Chrysler qui rejoint la danse. Si le géant italo-américain est plutôt en retard en matière d'électrification de ses véhicules, l'arrivée d'un e-Ducato est donc un évènement inédit, qui fait suite à la présentation du prototype, voilà un an.

Présent aux côtés du Ducat GNV, le e-Ducato est l'occasion pour Fiat d'introduire un tout nouveau logo mêlant lettrage spécifique et couleur bleue. Fiat annonce avoir analysé quelque 28 000 retours clients de véhicules utilitaires pour connaître plus précisément les usages et les limites de la mobilité électrique dans le domaine : "les analyses étaient axées sur le kilométrage, la variabilité du modèle pour tout type de mission, les dépenses de carburant, l'utilisation du véhicule et la température", précise Fiat.

Il en résulte ce Ducato d'un nouveau genre adoptant un moteur électrique de 90 kW (122 ch) et 280 Nm, capable de charger entre 10 et 17 m3 selon les versions, et avec une charge utile de 1950 kg. Fiat proposera plusieurs packs de batteries sur le Ducato qui disposera d'autonomies allant de 220 à 360 km pour les variantes les plus hautes.

Fiat devrait revenir un peu plus tard sur les caractéristiques techniques, les prix et la gamme qui ne sont pas encore totalement connus.