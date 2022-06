Fin du thermique : et si ça arrivait avant 2035 ?

L’électrification du parc automobile accélère encore et encore. Selon les données du cabinet allemand Schmidt Automotive Research, les modèles rechargeables, hybrides ou 100 % électriques, représentent 20% des immatriculations mensuelles sur le marché européen depuis maintenant 11 mois.

Ce chiffre est appelé à croître encore dans les mois à venir, notamment du côté des modèles purement électriques qui bénéficient de courants particulièrement porteurs, avec déjà un demi-million d’exemplaires écoulés sur les 5 premiers mois de l’année.

Volkswagen, pour ne citer que lui, annonce ainsi avoir un carnet de commandes de 300 000 voitures purement électriques pour la seule Europe de l’ouest.

Des chiffres qui vont aussi dans le sens d’une étude AlixPartners dont Caradisiac s’est déjà fait l’écho hier, selon laquelle les véhicules électriques représenteront 85% dès ventes en 2035.

Et l’organisme de rappeler que les investissements des industriels dans l’électrique ont doublé au cours des deux dernières années, pour atteindre possiblement 526 milliards de dollars à l’horizon 2026.

Dans ce contexte, et même si 2035 paraît loin, on comprend que les constructeurs et équipementiers n’aient bientôt plus aucun intérêt à développer des moteurs thermiques pour le marché européen.

Les efforts vont encore partiellement porter sur l’hybridation, notamment dans le haut de gamme, mais c’est bel et bien le pur électrique qui l’emporte.

Il représente d’ailleurs aujourd’hui près des deux tiers des ventes de modèles rechargeables neufs, et ce chiffre pourrait être encore plus élevé sans la crise des semi-conducteurs et matières premières qui perturbe fortement production et livraisons.

Le défi, d’ici 2030, sera de continuer à satisfaire nos importants besoins en mobilité tout en assurant la transition écologique. Pour le seul mois de mai 2022, on a consommé en France quelques 4,2 millions de m3 de carburants routiers, un niveau comparable à celui de mai 2019 avant covid.