Flottes : 2023, une excellente année

Sur l’ensemble de l’année, les modèles hybrides ont représenté près de 36 % de ce total (21 948 unités, dont 8 764 rechargeables), et les modèles électriques pratiquement 12,2 % de part de marché ont bondi de près de 66 % (65 954 unités). Le diesel, a contrario, connaît une baisse continue. En recul de près de 30 % par rapport à 2022, les motorisations gazole couvrent seulement 16,5 % du marché (28,3 % en 2022) avec à peine 89 615 nouvelles unités mises en circulation. Sur le seul mois de décembre 2023, il s’est quasiment vendu autant de véhicules diesel (8 814) que d’hybride rechargeable (8 764).

Renault en tête

Dans ce marché très actif, la bonne nouvelle vient de Renault. Avec 102 324 nouvelles mises sur route (+33,5 %) la marque au losange, prend de nouveau le leadership sur son rival historique Peugeot qui a immatriculé 101 671 véhicules. Avec une évolution négative de -3,3 %, la marque au Lion ne semble pas profiter de la bonne dynamique du marché. En troisième position, Citroën avec seulement 39 039 immatriculations nouvelles (-14,8 %) se voit désormais talonné par Volkswagen (34 737 unités, +37,9 %) très actif sur le marché du BtoB. Si Renault finit l’année à la place de numéro 1, cela est essentiellement dû à la Clio, modèle le plus prisé des entreprises en 2023 (39 756 immatriculations) mais aussi grâce aux bons chiffres du segment C. L’Arkana et l’Austral figurent aussi dans le top 10 des véhicules de flottes les plus vendus. Renault fait également la course en tête sur le marché des Véhicules utilitaires légers avec 112 570 immatriculations (+13,1 %).

Les utilitaires en hausse

Les véhicules utilitaires légers, ont également connu une année 2023 positive avec 287 699 livraisons (+12,1 %). Un volume qui reste toutefois assez éloigné de celui de 2019 (360 741 unités). Ce qui nous donne, au cumul VP et VUL, un total de 830 419 immatriculations en BtoB en 2023. Un très bon chiffre que les professionnels souhaitent voir se réitérer en 2024. Si on additionne VP et VUL (830 419 unités) l’année 2023 clôture avec une hausse des immatriculations de 17,37 % par rapport à l’année précédente. Avec en point de mire le verdissement à marche forcée des flottes autos.

Des flottes autos plus vertes

Depuis le 1er janvier 2024, de nouvelles mesures entrent en vigueur pour décarboner les flottes automobiles pour les sociétés de plus de 100 véhicules. La loi d’orientation mobilité va progressivement faire évoluer le quota de véhicules propres dans les parcs autos. De 10 % (depuis janvier 2022) ce quota est porté à 20 % pour ce début 2024. Les collectivités territoriales et les entreprises nationales, dont le parc auto dépasse les 20 véhicules devront quant à elles disposer de 30 % de véhicules zéro émission dans leur parc au 31 juillet 2024.