Flottes auto : véhiculer son image de marque grâce au covering

Les véhicules professionnels sont par nature des vitrines idéales pour valoriser une enseigne et diffuser un message publicitaire. Dans le flux de la circulation, une carrosserie logotée contribue en effet à promouvoir publiquement et instantanément une identité, une expertise métier et des coordonnées.

Les entreprises qui font ce choix attachent généralement de l’importance à la marque constructeur, au gabarit et au look du modèle choisis, surtout lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière. Elles accordent également de plus en plus de crédit à la pertinence du graphisme et à la méthode d’application de la signalétique.

Points forts du covering : décoratif, protecteur et réversible

C’est sur la base de ces attentes que depuis quelques années, un procédé de communication assez bluffant et efficace s’est fait une réputation en France, aux côtés des lettrages, des stickers, des supports amovibles et autres flocages plus traditionnels. Il s’agit du covering, de l’anglais « recouvrir ». Cette technique importée des États-Unis réside dans la pose d’un film adhésif ultra fin que l’on étire sur une partie ou sur l’intégralité d’une carrosserie.

Si, sur le papier, la finition d’un covering n’a rien à envier ou presque à celle d’une peinture de qualité, de bonnes conditions sont cependant nécessaires pour le réaliser : il faut qu’il soit effectué en intérieur, dans un local adapté, à l’abri de la poussière, en respectant une température minimale afin de l’appliquer parfaitement sur la carrosserie. Précisons que cette dernière ne doit présenter idéalement aucun défaut préalable, de sorte à ne générer ni pli ni bulle d’air lors de la pose.

L’atout phare de cette technique, au-delà d’être esthétique, résistante aux rayons du soleil, aux griffures légères et au-delà d’être moins coûteuse qu’une peinture (de 30 % en moyenne), c’est son caractère réversible. Un bon covering doit en effet pouvoir être enlevé à tout moment et ne laisser aucune trace lors de son retrait. C’est cette faculté qui convainc la clientèle, en particulier les flottes qui ont besoin de dépersonnaliser leurs véhicules avant une revente ou avant la fin d’un contrat de location.

Les experts du segment s’adaptent à toutes les flottes

Clément Dewaest est responsable commercial chez Facing, une entreprise de la région lilloise spécialisée dans les solutions et applications adhésives. La PME est actuellement en plein développement. En trois ans, elle est passée d’une dizaine à 25 collaborateurs, avec un rayon d’intervention passé dans le même temps du régional au national, tout cela en partenariat avec un réseau de carrossiers-aménageurs sensibilisés et formés à la pose de coverings.

Tous types de clients professionnels sollicitent Facing, que ce soit pour du « semi » (une partie de la carrosserie) ou du total covering. « Cela peut être un indépendant qui fonde son entreprise, qui achète son véhicule chez son concessionnaire et qui vient nous voir ensuite par son intermédiaire. Nous créons alors pour lui sa charte graphique, son logo, etc. On part d’une page blanche en somme », décrit Clément Dewaest. « Il peut s’agir aussi d’un patron d’une PME qui possède cinq ou six véhicules et qui nous contacte une fois par an lorsqu’il renouvelle l’un de ses modèles », poursuit-il.

Enfin, comme Signarama, Covering Care et d’autres acteurs investis dans la signalétique adhésive, Facing est amenée à dupliquer des coverings sur des volumes de véhicules parfois beaucoup plus importants, au service de grands comptes et de collectivités.