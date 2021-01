Ford dépose de nouveau l'appellation Thunderbird

Une nouveauté est-elle dans les cartons de la firme à l'ovale bleu Ford ? C'est en tout cas ce que laisse croire sa dernière opération du côté du bureau des dépôts des marques américaines. La marque protège de nouveau en effet depuis le 13 janvier l'appellation Thunderbird.

Les voitures produites de 1955 à 1997 étaient plus à l'aise sur les boulevards que sur les pistes des circuits. Un cabriolet confortable au design traité de façon néorétro revenait sur le devant de la scène de 2002 à 2005. Ce dernier embarquait pour rappel un bloc V8 3,9l de 252 chevaux pour 362 Nm de couple. Des valeurs portées à 280 chevaux et 388 Nm de couple dès 2003. La cavalerie transitait au sol via une boîte automatique cinq vitesses.

Détail intéressant : le responsable des véhicules électriques Ford Jason Castriota manifestait fin 2020 sa volonté de piocher dans les noms anciens de la marque pour le lancement des modèles survoltés. Comprenez par là que la Ford Thunderbird renaîtra sans doute dans un futur proche sous la forme d'une voiture branchée.