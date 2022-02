Ford rappelle ses Focus hybrides pour un risque de surchauffe

Parmi les dispositifs techniques ''à la mode'' permettant d’abaisser la consommation, et donc les rejets de CO2, l’hybridation légère est l’un de ceux qui remportent les faveurs des constructeurs. Adaptable, pour un coût raisonnable, à des motorisations déjà existantes, elle peut prendre plusieurs formes. Pour son 1.0 EcoBoost, Ford a choisi le 48V. Il s’agit ici de rendre l’alternateur actif, en lui permettant d’assister le moteur thermique dans certaines phases de fonctionnement. Contrairement à une full hybrid, l’hybridation légère, également appelée Mild Hybrid, ne peut entraîner seule le véhicule.

Comme son nom l’indique, l’hybridation 48V nécessite l’implantation d’un circuit électrique spécifique, batterie comprise, la majorité des voitures fonctionnant en 12V. C’est cette fameuse batterie qui est la cause du rappel que Ford identifie sous le code interne 21S36. Précisément, c’est son câble de mise à la terre qui n’est pas totalement sécurisé. Cela peut causer une surchauffe de ce câble, des problèmes électriques voire, dans les cas extrêmes, un incendie.

La marque à l’Ovale bleu contacte donc directement tous les possesseurs de Focus dotées de l’un de ces moteurs (type CE e13*2007/46*1911*08 à *11) et assemblées entre le 13 août 2020 et le 19 janvier 2021. L’importateur français ne communique pas le nombre d’exemplaires concernés dans notre pays, mais celui peut être estimé entre 1 500 et 4 000 véhicules.