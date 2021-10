Et c'est un Forza Horizon 5 qui a été annoncé pour ouvrir le bal sur les nouvelles Xbox Series S et X ainsi que sur PC. Surprenant car cela fera deux épisodes à la suite sans épisode de Motorsport dont on a peu de nouvelles.

La bonne surprise ? Plus démonstratifs ces épisodes vont pouvoir profiter de tous les muscles des deux nouvelles consoles et c'est avec appétit que l'on a testé une version de travail en cours de finition avant sa sortie en France le 05 novembre pour les possesseurs de la version Premium, le 09 novembre pour les plus patients.

Une réalisation XXL

À peine le jeu lancé et la phase d'introduction, toujours aussi fofolle, au jeu passé, ce qui étonne le plus c'est l'immense baffe visuelle. S'il y a bien une chose que nous a apprise la nouvelle génération de console c'est que les jeux de voitures disponibles étaient à peine améliorés visuellement ou cadencés pour plus d'images par seconde, mais rien qui n'ait pas le goût de réchauffé.

Ici le jeu est sublime. C'est un adjectif que l'on a déjà utilisé pour la série, mais ici les mangroves, la plage, la montagne, les champs, les villages, tout est incroyablement détaillé, on se surprend à ralentir, passer sur le dernier rapport, observer, faire tourner la caméra. Le monde qui nous entoure est vivant, peuplé, superbe. Pas photo réaliste au point de se croire dans un film ou un documentaire, ça reste un jeu vidéo, les couleurs sont flashy, les champs irréels, mais le résultat est vraiment fou et c'est bien le premier jeu automobile à mériter d'être cité comme étant de la nouvelle génération. Vraiment. Même les nuages sont beaux.

Forza Horizon 5 : première prise en main sur Xbox

Les sons des 426 (pour l'instant) voitures (liste mise à jour au fil des annonces ici) est bien rendu comme d'habitude avec Forza, si tant est que votre casque, TV, barre de son ou ampli sait retranscrire les basses et la spatialisation de tout ce qui vous entoure, l'expérience est totale. Les autos sont enregistrées en charge et non pas à vide, la magie des réalisateurs audio vous font pétarader le v-twin d'une Morgan 3 Wheeler avec son tellement différent du martèlement gargantuesque d'une Corvette que les concurrents sont repartis pleurer roulés en boule dans un coin.

Forza Horizon 5 : première prise en main sur Xbox

De nouveaux modes de jeu à découvrir

Dans cette version presque finie mais pas totalement nous n'avons pas pu jouer à tous les modes disponibles. L'introduction du jeu et la carte étaient totalement ouverts, par contre les modes Forza Arcade et surtout le mode Event Lab n'étaient pas ouverts.

Le premier mode vous le connaissez un peu, ce sont les épreuves originales pour s'amuser entre amis à une partie de foot ou de bowling au volant de vos voitures préférées. Classique même si des nouveautés sont de la partie comme un "jacques a dit" qui vous ordonne de réussir un défi là de suite, comme sauter par-dessus la voiture d'un concurrent ou détruire des piniata qui apparaissent sur la carte.

Mais c'est du côté de l'Event Lab que les parties les plus biscornues devraient arriver en ligne avec des évènements programmables accessibles à la communauté qui pourra créer des jeux avec des conditions nouvelles avec comme limites leur imagination et les évènements disponibles. Tous ceux disponibles pour les mini-jeux de FH4 et 5 seront disponibles dans ce mode, comme les espèces de stades façon trackmania. Tout n'est clairement pas encore connu mais au vu de la qualité des ajouts de la communauté je ne doute pas un instant qu'eux auront plus d'imagination que moi sur les modes de jeu personnalisables avec un tel outil.

Un jeu dans lequel on va prendre plaisir à se perdre

Entre la carte énorme, remplie d'environnements sublimes, la quantité de voitures disponibles, la réalisation qui ne nous lassera pas de sitôt, la capacité d'y jouer gratuitement avec le Xbox Game Pass (oui oui ! dès la sortie !), tout ce qui ne nous a pas encore été possible d'essayer (le multijoueur par exemple) je ne me fais pas de soucis, cela semble être le jeu idéal pour cette fin d'année. Vivement le test complet.