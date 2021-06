Forza Horizon 5 s'annonce enfin

Ce n'est pas le jeu préféré des puristes et des adeptes de la simulation, mais il est une sorte de Need For Speed pour les fans de personnalisation et de courses "détente" sans trop prise de tête. Forza Horizon 5 a été annoncé en grande pompe à l'occasion du salon E3 du jeu vidéo.

Le nouvel opus se déroule au Mexique, où les conditions climatiques seront nettement plus poussées et extrêmes que par le passé. La liste de voitures du jeu n'a pas encore été précisée, mais certaines vidéos permettent déjà de se faire un avis, avec de très récentes nouveautés (Ford Bronco, AMG One...). La petite nouveauté sympathique serait la présence des cabriolets avec la possibilité de rouler "top down", ce qui n'était pas envisageable dans les précédents Forza Horizon.

Le jeu sortira le 9 novembre prochain et sera d'emblée intégré au Xbox Game Pass. Il sortira évidemment sur Xbox mais aussi sur PC, avec la possibilité de jouer en 4k (à 30 images par secondes sur Xbox en mode classique). Le nouveau moteur graphique de Forza Horizon 5 a en tout cas séduit le public qui a élu ce Forza Horizon comme "jeu le plus attendu" de l'E3, devançant d'autres titres majeurs.