Future BMW M2 : toujours en propulsion, avec un moteur de M3

La gamme des "petites" sportives chez BMW est amenée à s'étendre dans les prochains mois. La marque prépare en effet une nouvelle M2 qui ne changera rien aux habitudes des clients de l'actuelle mouture. Contrairement à la Série 2 Gran Coupé, qui est conçue sur une plateforme de traction (Série 1), la Série 2 coupé et la version M2 reposera sur une plateforme modulaire de Série 3. Ce qui veut dire : moteur longitudinal, six cylindres, propulsion.

La M2 devrait d'ailleurs reprendre le bloc S58 des X3 et X4 M mais aussi des nouvelles M3 et M4. Une version dégonflée à environ 420 ch sera sous le capot de la M2, qui conservera la boîte manuelle. Une demande "forte" de la clientèle pour ce type de transmission selon Autocar, qui cite un dirigeant de BMW.

L'autre grande information, plus hypothétique toutefois, est la possibilité d'une M2 Gran Coupé avec un quatre cylindres 2.0 turbo poussé à plus de 400 ch. Une offre concurrence à la Mercedes CLA 45 AMG, et qui pourrait faire des "enfants" : une Série 1 dotée du même moteur serait au programme selon nos confrères anglais. Une information que ne confirme pas, pour l'instant, BMW.