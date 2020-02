Future Mercedes Classe S : la fin des coupé et cabriolet ?

Mercedes investit, comme d'autres géants de l'automobile, plusieurs milliards d'euros pour le développement de la voiture électrique et hybride. Mais ces investissements impliquent des ajustements dans les gammes thermiques, avec un "ménage" à faire chez les modèles qui ne se vendent pas et qui nécessitent de l'investissement. Ce serait notamment le cas des Mercedes Classe S coupé et cabriolet.

Autocar annonce en effet que la prochaine Classe S, actuellement en fin de développement, ne sera vendue qu'en berline (classique, ou rallongée, selon les marchés). Il faut dire que jusqu'ici, la plupart des photos de prototypes surpris montraient uniquement la berline.

Mercedes souhaiterait se concentrer sur les versions de la Classe S qui se vendent le plus : la 350d et l'équivalent essence avec le six cylindres en ligne 3.0 hybride. Le V8 4.0 biturbo sera maintenu sur les versions plus hautes et sur la variante AMG qui devrait à nouveau être proposée au catalogue.