General Motors arrête encore une marque, Holden

Le groupe américain General Motors vient d'annoncer la fin de la marque Holden, qui était vendue en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les activités de conception, d'ingénierie et de vente seront arrêtées d'ici 2021.

GM justifie cet arrêt par le besoin d'un investissement trop conséquent pour relancer la marque, aux ventes en chute, qui selon lui n'aurait pas été rentable. Julian Blisset, vice-président responsable des activités à l'international de GM, a déclaré : "Avec la fusion sur le plan international de l'industrie automobile, il devient de plus en plus difficile pour nous de soutenir une marque et une entreprise qui n'est implantée que sur deux marchés." Il y avait de plus la spécificité du volant à droite dans les modèles à importer.

La marque Holden est née en 1856. Elle a fabriqué sa première automobile en 1908, puis a été rachetée par General Motors dès 1931. Le modèle le plus emblématique de la marque a été la Commodore, une berline imaginée sur place. Ce véhicule a notamment donné naissance au surprenant pick-up Ute, connu avec sa version sportive VXR.

Un gros tournant de l'histoire de Holden avait eu lieu en octobre 2017, avec l'arrêt de la fabrication en Australie de la Commodore. C'était tout bonnement la fin de la production d'automobiles dans le pays. Depuis, la Commodore était une Insignia importée, la gamme de Holden étant composée de modèles Opel et Chevrolet.

Holden s'ajoute donc à la longue liste des marques arrêtées par General Motors. L'américain a stoppé Oldsmobile en 2004, Saturn et Pontiac en 2010. Il a quasiment fait disparaître Daewoo, remplacé par Chevrolet, et entraîné la faillite de Saab en 2011. GM, plus grand fossoyeur de l'industrie automobile ?