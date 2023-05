Voilà une nouvelle grosse production cinématographique qui traite de l’univers automobile. Elle s’intéresse à la saga des jeux vidéos Gran Turismo, ces célèbres simulations automobiles qui ont passionné les gamers des consoles Playstation depuis la fin des années 90. Le film « Gran Turismo » parle plus précisément de la Gran Turismo Academy, cette véritable compétition fondée en 2008 par Sony et Nissan avec un but particulièrement ambitieux : trouver le futur espoir des pilotes de course dans la vraie vie grâce à des épreuves de sélections organisées via le jeu vidéo Gran Turismo. Les meilleurs candidats dans les épreuves virtuelles avaient droit de participer à des épreuves réelles et, pour le grand vainqueur, de se lancer dans une carrière de véritable pilote de course avec le soutien financier de Nissan et Sony.

Gran Turismo le film, chef d'oeuvre ou nouveau navet automobile ?

Parmi les vainqueurs de la Gran Turismo Academy ayant pu devenir pilotes de course grâce à cette filière, on compte l’Espagnol Lucas Ordóñez en 2008, le Français Jordan Tresson en 2010 et l’Anglais Jann Mardenborough. Le film Gran Turismo retracera visiblement le parcours de ce dernier, montrant toutes les étapes de sa formation. Dans la vraie vie, Jann Mardenborough a décroché une victoire en championnat GP3 et une autre dans la réputée Super Formula au Japon en plus de quelques succès dans des épreuves de second rang comme le GT300 du Super GT. Il n’est pas devenu le nouveau Lewis Hamilton mais a tout de même démontré un certain talent au volant de vraies voitures de course.

Plutôt Driven ou Rush ?

Alors, cette nouvelle grosse production cinématographique promet-elle un bon moment de divertissement dans les salles obscures ? On le sait, le sujet de l’automobile débouche souvent sur des navets au cinéma. Ceux qui ont vu « Driven » (2001), l’adaptation de « Michel Vaillant » (2003), le terrible « Need for Speed » (2014) ou le moyen « Lamborghini, l’homme derrière la légende » (2022) pourront en témoigner. Récemment, on a tout de même compté plusieurs belles surprises en la matière : le correct « Le Mans 66 » (2019) de James Mangold par exemple, mais surtout l’excellent « Rush » (2013) de Ron Howard ont laissé de bons souvenirs aux amateurs d’automobiles et de cinéma. Reste donc à voir dans quelle case il faudra ranger ce Gran Turismo, attendu pour le mois d’août prochain au cinéma.