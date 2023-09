Pas de salon sans manifestation. Depuis quelques années déjà, tout salon de l’auto qui se respecte attire son lot de militants écologistes qui viennent exprimer leur désapprobation envers l’univers automobile, à tort ou à raison. Parfois violentes, ou du moins en détériorant du matériel ou des voitures de collection, comme au Mondial de Paris 2022, elles peuvent aussi être parfaitement pacifiques, comme c’est le cas ce matin, au premier jour du Salon de Munich.

dailymotion Greenpeace inaugure, à sa façon, le salon de Munich

Dans un bassin, devant l’entrée principale, l’effet est spectaculaire. Des pièces et des carcasses d’autos émergent à peine de l’eau, semblant s’être noyées. À leur côté, quelques manifestations brandissent des pancartes ou s’affichent des slogans comme « l’industrie automobile coule la protection du climat » plutôt raccord avec la mise en scène à défaut de l’être avec la réalité. Un autre panneau indique « qu’il faut alléger avant de couler ». Une allusion, comme l’indique la porte-parole du mouvement à Pierre-Olivier Marie dans l’interview ci-dessus, au fait « que les voitures sont de plus en plus lourdes », et à ce titre, consomment de plus en plus d’énergie.

Les transports en commun plutôt que l'auto

Un constat qui est certes une réalité, mais le poids de ces autos n’est-il pas induit par le passage à l’électrique, moins émetteur de C02 ? Électrique ou pas, Greenpeace, comme nombre d’ONG écologistes, souhaite une baisse drastique du nombre de voitures en circulation, et le passage d’un monde de déplacements individuels, à un monde de déplacements collectifs. On ne sait si l’organisation sera entendue, mais en tous, elle a été largement aperçue par les premiers visiteurs du salon de Munich, et par la police locale, assistant à la scène plus par curiosité que par animosité.