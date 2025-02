Grosse augmentation des ventes de voitures électriques en Europe

15%. Voilà la part représentée par les voitures électriques dans le mix total des ventes de véhicules neufs au sein de l’Union européenne sur le mois de janvier 2025. Certes, ce chiffre reste en-dessous de celui de la part de véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves en France, mais cette proportion n’était que de 10,9% au même mois de l’année dernière sur le marché du Vieux continent.

Alors que le marché automobile européen a reculé de 2,6% sur ce dernier mois de janvier 2025, les ventes de voitures électriques ont beaucoup progressé dans des marchés où elles s’étaient effondrées l’année dernière. En Allemagne, par exemple, elles ont augmenté de 53,5%. En Belgique, elles ont progressé de 37,2%. Aux Pays-Bas, leur croissance a été de 28,2%. En Italie, un marché traditionnellement peu friand de cette technologie, les ventes ont progressé de 126,2% par rapport à janvier 2024. Paradoxalement, ces ventes de voitures électriques se sont contractées de 0,5% en France. Il faut dire que le marché automobile de notre pays a perdu plus de 6% sur ce premier mois de l’année chez nous. Au global, les ventes de voitures électriques neuves ont augmenté de 34% au sien de l’Union européenne en janvier 2025 avec 124 321 autos « zéro émissions » écoulées.

Il n’y a que Tesla qui n’en profite pas

Dans ce contexte de forte hausse des ventes de voitures électriques en Europe, seul Tesla accuse une baisse conséquente : ses ventes se sont repliées de 45% sur le mois de janvier 2025 par rapport à janvier 2024. Rappelons que ce chiffre s’explique sans doute d’abord par le phénomène d’attente de la clientèle pour le nouveau Model Y restylé, annoncé depuis quelques jours mais livré à partir de mars seulement.

Les ventes de voitures hybrides (incluant les modèles à hybridation légère) ont aussi progressé : +18,4% sur le premier mois de l’année dans l’Union européenne, alors que les modèles hybrides rechargeables sont en repli à -8,5%. Les voitures thermiques sans hybridation plongent de 18,9% mais c’est logique puisque ces dernières utilisent de plus en plus une hybridation légère et sont donc comptabilisées par l’ACEA dans les ventes de voitures hybrides. Le diesel a perdu 27%. Et rappelons nous quand même que les ventes de voitures neuves thermiques, hybrides ou pas, représentaient 85% de la part totale.