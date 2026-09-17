Hausse des prix du carburant : le gouvernement prolonge de nouveau certaines aides

La flambée des prix des carburants continue de peser sur le portefeuille des professionnels, ainsi que sur celui des particuliers les plus modestes. En réaction à cette hausse, des appels à manifester et à bloquer sont lancés par les « gilets jaunes », notamment sur les réseaux sociaux.

En craignant la mise en place d’un mouvement de manifestants similaire à celui de 2018, Sébastien Lecornu aurait demandé à ses ministres de prolonger les aides de l’État sur le carburant, mises en place depuis le mois de mai 2026, jusqu’au 31 décembre 2026, selon l’entourage du Premier ministre à Matignon. Mais attention, cela ne concerne pas tout le monde.

Trois secteurs professionnels concernés

Alors que les aides au carburant avaient d’ores et déjà été prolongées jusqu’au 30 octobre pour les secteurs professionnels, le Premier ministre a décidé de poursuivre leur mise en place jusqu’à la fin de l’année.

Parmi les secteurs professionnels, trois sont concernés par le prolongement de ces aides : les pêcheurs, les agriculteurs et le secteur du BTP. Les transporteurs sont à nouveau mis de côté, comme cela avait été le cas au début du mois.

Pour les pêcheurs, l’aide sera relevée de 25 à 35 centimes par litre, soit 10 centimes supplémentaires. « Après son ajustement à la baisse cet été », l’aide aux pêcheurs « retrouvera ainsi son niveau maximal autorisé par la Commission européenne pour permettre aux navires de continuer à sortir en mer », ont expliqué les services du Premier ministre, d’après France Info.

Pour les entreprises éligibles du BTP, le soutien sera « prolongé à hauteur de 20 centimes » par litre de gazole non routier. Pour les agriculteurs, l’aide de 15 centimes par litre sera également « prolongée ». Elle viendra « en complément des autres aides du plan d’urgence agricole », précise-t-on.

« La priorité est d’éviter que le cumul des chocs énergétiques et climatiques ne fragilise davantage la production et les entreprises », assure Matignon, d’après le quotidien français.

Pour ce qui est des particuliers, l’aide destinée aux « grands rouleurs » a été prolongée début septembre jusqu’au 30 de ce mois.