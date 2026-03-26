Plus de 25 % pour le gazole et environ 17 % pour l’essence, voici l’augmentation du prix à la pompe en quatre semaines, un véritable séisme pour les automobilistes et les différents acteurs liés au transport.

Plusieurs pays ont pris des mesures comme l’Espagne, l’Italie ou encore la Chine. Quant à la France, elle planche sur un dispositif pour les « gros rouleurs » et annoncera des mesures dans les jours qui suivent. En attendant, l’État n’a fait que contrôler les tarifs pratiqués par certaines enseignes.

Résultat, les « totems » des stations affichent des prix affolants, mais certains n’ont pas répercuté la hausse des prix de la même façon. C’est ce que démontre Le Figaro, chiffre à l’appui. Selon le quotidien, « les grandes surfaces figurent parmi les distributeurs ayant le plus répercuté l’envolée des cours ».

Faire son plein sur l’autoroute ?

Il précise que, pour le SP95-E10, les prix ont augmenté de 32 centimes chez Système U et Leclerc, alors même que ce dernier avait promis une baisse de 30 centimes, avant de faire marche arrière. Chez Auchan, la note a augmenté de 30 centimes, et de 28 centimes chez Carrefour. Pour sa part, Total n’a relevé ses prix « que » de 22 centimes, et de 15 centimes sur autoroute. Fait inédit, il est parfois plus intéressant de faire son plein sur autoroute !

La hausse du gazole est encore plus impressionnante. Les automobilistes allant chez Auchan subissent la plus forte hausse (hors autoroute) : + 58 centimes. Même punition pour Leclerc, de même que Système U (+ 57 cts) ou Carrefour (+ 56 cts). Les bons élèves ne sont pas ceux qui viennent à l’esprit au premier abord : Total (+ 33 cts) et Elan (+ 26 cts). Il apparaît, toujours d’après les données du Figaro, que lorsque Total vend le litre de gazole à 2,09 € en moyenne, ce même litre s’affiche 2,25 € chez Carrefour.

Y a-t-il une lueur d’espoir face à ces tarifs prohibitifs ? Le cours du baril de Brent a baissé de 12 % depuis le début de la semaine. Les grandes enseignes ont indiqué répercuter « immédiatement » cette baisse à la pompe. Espérons qu’ils tiennent leur promesse puisque cette mise en œuvre dépend habituellement du rythme des livraisons.