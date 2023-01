Hyundai étend le rappel pour risque d’incendie au Santa Fé

Il y a quelques jours, nous évoquions le rappel 21DC11 qui touche actuellement des iX35 assemblés en 2013 et 2014. Ces SUV connaissent un dysfonctionnement de leur module ABS, possiblement victime d’un court-circuit qui peut entraîner un incendie dans le compartiment moteur. Désormais, Hyundai organise l’opération référencée 21DO23 pour un problème identique, mais qui concerne le Santa Fé.

Ce SUV familial, concurrent des Kia Sorento et Renault Koleos, est également équipé, sur une partie de sa production, d’un module ABS affecté du même défaut. Toutefois, la période de production des véhicules concernés est, à la fois, plus tardive et plus étendue. En effet, nous parlons ici des exemplaires sortis de chaîne du 5 mars 2015 au 2 février 2018.

Le nombre précis de véhicules qui seront rappelés n’a pas été précisé par la filiale française du constructeur coréen, mais, sur ces 3 années, ce sont plusieurs milliers de Santa Fé qui ont été livrés dans notre pays. Le type CE d’homologation, qui apparaît dans la case K de la carte grise, des modèles touchés par ce défaut est le e11*2007/46*0633*06.

Les propriétaires de ces autos seront invités par la marque à confier, sans délai, leur Santa Fé durant un minimum d’une demi-journée.