Hyundai i20 N : voici son prix pour la France

La petite sportive n'est pas morte. S'il a pu hésiter à cause des émissions de CO2, Hyundai commercialise enfin chez nous l'i20 N. Elle est équipée d'un quatre cylindres 1.6 turbo de 204 ch, associé à une boîte manuelle 6 rapports. Le couple maxi est de 275 Nm dès 1 750 tr/mn. La vitesse culmine à 230 km/h et le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,2 secondes.

L'i20 N a en série le différentiel mécanique à glissement limité, le Launch Control, la fonction Rev Matching (qui synchronise le régime moteur) et le système de valve d'échappement à ouverture variable. Pour le look, on a des jantes 18 pouces et un becquet. À bord, on trouve des sièges baquets avec sellerie cuir/tissu.

L'équipement est complet. Il y a en série : freinage d'urgence avec reconnaissance piétons et cyclistes, feux de route automatiques, aide active au maintien dans la voie, accès mains libres, aide au stationnement avant/arrière, caméra de recul, clim auto, instrumentation numérique, système audio Bose ou encore navigation sur écran tactile 10,25 pouces

Le prix est de 27 800 €. Côté malus, avec 158 g/km de rejets de CO2, c'est 1 276 €, un montant qui reste acceptable. Dans la catégorie, la Fiesta ST 200 ch commence à 26 850 €.