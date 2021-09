Hyundai pourrait décliner la gamme électrique Ioniq par le bas

La nouvelle Ioniq 5 est déjà un succès pour Hyundai. Le constructeur coréen a reçu quelque 40 000 commandes fermes pour la berline/SUV rien qu'en Europe. Malheureusement, du fait de la pénurie de certains composants, Hyundai ne pourra honorer que la moitié de ces commandes à court terme. Les clients intéressés devront donc, pour certains, se montrer patients, d'autant plus que Hyundai planche sur le développement d'autres modèles : la Ioniq 6, découlant du concept Prophecy, et le grand SUV Ioniq 7.

Qui des modèles plus compacts, légers et accessibles ? Le responsable du marketing Hyundai a confirmé à nos confrères d'Automotive News que cela aurait du "sens d'étendre les bénéfices de la plateforme E-GMP à des véhicules plus petits".

Le Kona Electric serait le candidat idéal pour devenir cette Ioniq 2/3/4 qui permettrait à des budgets plus serrés d'accéder aux batteries en 800V, à la recharge ultra rapide et à la connectivité développée et aux mises à jour à distance. Surtout, Hyundai serait le premier constructeur au monde à décliner des batteries en 800V sur des modèles compacts, alors que certains rivaux généralistes sont encore sur des plateformes électriques nettement moins évoluées.