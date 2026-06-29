Hyundai s'est vraiment lâché sur le design de sa nouvelle berline Elantra

On a connu la Hyundai Elantra chez nous, commercialisée entre 2000 et 2006 dans sa troisième génération de modèle. A l’époque, c’était une berline compacte au design ringard mais à la mécanique robuste. Le constructeur coréen a ensuite retiré l’auto du marché européen, préférant se focaliser sur les régions les plus importantes du monde pour la vente de ce genre de véhicule (comme les Etats-Unis).

Depuis, l’Elantra est passée par sept générations de modèles. Son design était aussi devenu plus fort en personnalité, surtout sur la mouture actuelle lancée en 2001 et restylée en 2023. Et cette fois, Hyundai ose aller beaucoup plus loin : l’Elantra de huitième génération, dévoilée il y a quelques jours en Corée du Sud sous le nom local Avante, ne ressemble plus du tout à l’une de ces berlines au design générique qu’on trouve un peu partout aux Etats-Unis et au Moyen-Orient.

Le design « Art of steel »

Cette Elantra de huitième génération répond à un langage stylistique que Hyundai appelle « Art of steel », l’art de l’acier. Elle possède des ailes très marquées, une face avant minimaliste et une poupe assez singulière à observer, avec quatre blocs de LED. Sa silhouette paraît musclée et sportive.

L’intérieur se veut plus conventionnel avec un gros écran tactile de 14,6 pouces au centre de la planche de bord et peu de boutons. On note la présence d’un petit afficheur loin derrière le volant, à la place d’un classique combiné d’instrumentation.

Un hybride pour le marché européen

Sous le capot, cette Avante/Elantra de huitième génération laisse pour l’instant le choix entre un bloc essence à quatre cylindres 2,0 litres sans turbo de 149 chevaux et un moteur essence 1,6 litre de 157 chevaux à hybridation non rechargeable (« full »). Selon nos informations, l’auto sera proposée en Europe dès l’année prochaine et cette dernière motorisation hybride conviendra sans doute mieux à notre marché.

A noter qu’une version N est aussi au programme, avec un moteur turbo de 2,5 litres et une puissance probablement au niveau des 300 chevaux. Pas sûr en revanche qu’elle ne soit proposée chez nous à cause des quotas de CO2 en Europe et du malus français.

Alors, cette étonnante Elantra pourra-t-elle réconcilier les Européens avec le genre des berlines ?