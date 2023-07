IA : Geotab évoque l'apport de son "Project G"

" Depuis l’année dernière, l'IA générative suscite l’intérêt des organisations du monde entier qui explorent son potentiel pour améliorer la satisfaction client et les performances business ", explique Geotab dans un communiqué de presse.

Le leader mondial des solutions de transport connecté, qui affirme traiter au quotidien plus de 55 milliards de données issues de 3,6 millions de véhicules en circulation dans 165 pays, dont la France, dit avoir " toujours innové dans le domaine de l'IA " et aujourd’hui mettre idéalement " à profit cette expertise auprès de ses clients " dans le cadre d’un projet bêta baptisé Project G.

Réponses en quelques secondes

Geotab qualifie sa démarche d’ " avancée considérable " pour son secteur. Concrètement, l’objectif de Project G est de permettre aux responsables de flottes d’accéder à leur base de données à la demande et de façon encore plus rapide qu'auparavant. Les renseignements demandés par les utilisateurs peuvent porter sur la performance, sur l'utilisation des véhicules et les périodes d'inactivité. Ils peuvent aussi porter sur les comparaisons en termes d'économies de carburant, sur l'impact environnemental et les réductions de coûts, entre autres.

" Project G exploite la puissance des modèles de langage naturel et transforme le processus d'analyse des données de la flotte en une expérience simple et intuitive ", résume Mike Branch, Vice-président Data & Analytics chez Geotab. L’assistant numérique Project G est intégré à une interface de Chat (sur le principe de Chat GPT) disponible via la plateforme Geotab Data Connector. Il est programmé pour apporter des réponses complètes et pertinentes dans un laps de temps ultra court, en une poignée de secondes la plupart du temps.