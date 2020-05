Il construit une Citroën C2 de plus de 300 chevaux

Un quatre cylindres turbo de plus de 300 chevaux, quatre roues motrices, un kit large : non, le sujet du jour ne concerne pas une voiture de rallye issue du groupe A. Voici la Citroyota, une Citroën C2 VTS survitaminée en Russie par un bloc 3SGTE. Pour couronner le tout, ce dernier est associé à une transmission intégrale.

Les images publiées sur les réseaux sociaux par son propriétaire montrent que cette citadine n'a plus rien à voir avec la bombinette initiale de 125 chevaux. Des éléments en fibre signés Kraero, un arceau de sécurité, des pneus semi-slick Yokohama, un intérieur vidé, un pédalier course, un diffuseur, une teinte gris béton et un becquet imposant sont maintenant au programme. La partie la plus intéressante concerne ce qui se cache sous le capot : un moteur Toyota revu en profondeur. Aucun détail n'est donné concernant sa puissance. Une pause sur la vidéo lors de la séquence du banc dévoile néanmoins une puissance de 319 chevaux pour un couple maxi d'environ 400 Nm. De quoi en faire un engin redoutable avec son poids placé sous la tonne.

Pour rappel, le bloc 2,0l 3SGTE était notamment chargé d'animer la Toyota MR2 Turbo -non importée en Europe-. Ce moteur délivrait à l'époque dans sa configuration la plus puissante 245 chevaux. La sportive japonaise abattait ainsi l'exercice du 0 à 100 km/h en six secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.