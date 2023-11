Si les citadines sportives et les berlines compactes sont abondamment représentées dans les plateaux des rallyes, ce n'est pas le cas de la Smart Forfour de première génération. Une voiture pourtant retenue par le pilote passionné Niko Pulic pour accomplir ce type d'épreuve. Le véhicule reçoit bien entendu préalablement de nombreuses modifications pour devenir compétitif.

Il met un moteur de 500 chevaux dans une Smart Forfour pour faire du rallye

Le clip publié par ses soins sur Youtube annonce la couleur. L'auto revendique en effet la bagatelle de 500 chevaux via un moteur quatre cylindres turbocompressé d'origine Mercedes vu il y a 20 ans sous les capots des SLK et Classe C. Autre curiosité, ce bloc considérablement modifié au nom de code M111 délivre sa cavalerie sur les roues arrière uniquement. De quoi assurer de belles glisses et un comportement particulièrement joueur. Une boîte de vitesses séquentielle, un kit carrosserie très large et un aileron gigantesque complètent l'ensemble.

La Smart Forfour première du nom quittait le catalogue de la marque mi-2007 après deux ans et demi de carrière seulement. La version Brabus de 177 chevaux pour 234 Nm de couple devait à l'époque séduire les clients Smart amateurs de sport. La firme a même tenté une déclinaison baptisée Brabus Forfour SBR prévisualisée par une étude intronisée au salon de Genève 2006 avec 211 chevaux sous le capot.