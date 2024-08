Il ouvre un Cybertruck comme une boîte de sardines

Les constructeurs font preuve d'ingéniosité lorsqu'il s'agit de rendre les véhicules plus sécurisés face aux vols. Entre les systèmes électroniques, les radars, les alarmes, les caméras de surveillance et les matériaux résistants, le panel des solutions se veut assez large. Les voleurs ont néanmoins toujours un temps d'avance. Et quelqu'un semble avoir trouvé comment ouvrir facilement une voiture pourtant associée à une véritable forteresse.

Le véhicule en question n'est autre que le pick-up survolté Tesla Cybertruck. Sa technologie Mode Sentinelle offre parfois des clips insolites comme ce poisson tombé du ciel le mois dernier, mais elle ne peut pas lutter contre un délinquant bien équipé pour accéder à l'habitacle.

Un travail de pro

Sur les images réalisées par le système, le voleur s'approche avec une grande berline Nissan Altima puis découpe méticuleusement la vitre conducteur. Le verre se fissure sans éclat grâce au feuilletage du carreau, l'homme plie la vitre vers le bas, se sert puis quitte les lieux sans même avoir endommagé la carrosserie.

Aucune alerte

Sur le groupe Facebook "Tesla CyberTruck rassemblant plus de 220 000 membres, le propriétaire du véhicule branché à benne Anuj Thakkar est médusé : "il n'y a pas eu d'alarme ni aucune notification sur mon téléphone. C'est inacceptable. Quelqu'un comprend pourquoi il n'y a pas d'alarme ?". Des personnes tentent de l'aider en indiquant qu'il faut l'activer dans les paramètres, mais Anuj confirme qu'au moment des faits, tout était opérationnel. Une étonnante histoire qui se terminera sans doute auprès des assurances.