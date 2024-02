Il pose son Audi A4 entre deux autres voitures

Les issues des accidents sont parfois surprenantes voire insolites. La preuve avec cette grande berline Audi A4 de quatrième génération immortalisée en sandwich entre deux autres voitures. Une histoire que les personnes concernées ne risquent pas d'oublier.

Les faits se sont déroulés outre-atlantique dans l'État du Massachusetts et plus précisément dans la ville de Wellesley. Ces images partagées par la police locale sur le réseau social X montrent la trois volumes allemande dans une posture originale le toit collé contre un monospace Chevrolet Eqinox et les roues posées sur un SUV BMW X5. Le sable jeté au sol par les secours dévoile que les dégâts ont produit de multiples fuites tandis que le pare-brise brisé et le capot froissé du BMW montrent que l'Audi a vraisemblablement décollé en tapant le trottoir avant de rebondir sur le X5 pour finalement se poser de la sorte.

Les plus observateurs remarqueront dans la vidéo aérienne publiée sur X que les allées à proximité ne permettent pas de prendre beaucoup d'élan. Le mystère reste entier sur les raisons d'une telle issue. L'hypothèse la plus probable concerne une erreur de pédale lors d'une manœuvre ayant conduit l'automobiliste à accélérer au lieu de freiner. Une faute qui débouche régulièrement sur des événements spectaculaires.