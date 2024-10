Il retourne sa BMW M3 devant la police

Les Ford Mustang ont la sombre réputation de finir dans les trottoirs ou dans la foule en quittant les rassemblements. Cette fois, le modèle concerné n'est pas américain puisqu'il s'agit d'une BMW M3 E36. Et pour enfoncer le clou, le spectacle a lieu devant la police.

Sur les séquences de la vidéo publiée sur le réseau social Instagram par la page Thacarcommunity, le coupé germanique entame une sortie de parking très marquante en faisant rugir son moteur. Quelques secondes plus tard, l'arrière part en glisse de manière peu académique avant que le train avant ne vienne taper le trottoir.

Un tonneau dans l'herbe

Comme souvent avec ce type de manœuvre, la suite se limite à espérer que les dégâts ne soient que matériels. La deux portes allemande se renverse dans l'herbe avant de disparaître de l'image dans un vacarme métallique accompagnant les accidents avec de la tôle froissée.

Une sportive modifiée

Les spécialistes remarqueront un bruit différent de celui du six cylindres en ligne habituellement monté d'origine sur cette voiture. Son propriétaire a en effet troqué ce bloc contre un V8 LS plus puissant et coupleux que la mécanique bridée installée outre-Atlantique sur la Bmw M3 E36. Pour rappel, en Europe, la M3 E36 3,2l développe 321 chevaux pour 350 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'exécuter le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes dans une sonorité dantesque avant d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.