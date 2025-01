Il sort en burn d'un rassemblement et tombe sur la police

La foule massée à la sortie des rassemblements chatouille les envies des conducteurs souhaitant attirer l'attention. La preuve avec cet automobiliste au volant d'une Bmw M4 qui engage un burn sur la voie publique alors qu'une voiture de patrouille est en approche.

Une manœuvre immortalisée sous tous les angles

Le clip partagé sur le réseau social Instagram par la page spécialiste en la matière supercar.fails montre tout le déroulé des événements. Les premières secondes, une Honda NSX modifiée et une Nissan Skyline R33 GT-R passent paisiblement devant la caméra tandis qu'un bruit de six cylindres en ligne qui hurle se fait entendre au loin. Une BMW M4 blanche apparaît avec un propriétaire bien déterminé à faire le plus long burn possible devant les visiteurs, mais aussi pour ses multiples caméras installées sur des ventouses sur sa voiture. Problème : une voiture de police arrive dans l'autre sens.

Impossible de nier les faits

Avec une voiture en travers et un épais nuage de fumée à l'arrière, impossible de passer inaperçu devant la police. L'agent déclenche d'ailleurs immédiatement ses sirènes indiquant qu'il est temps d'arrêter pour donner quelques explications.