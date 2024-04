Insolite : une BMW 2002 décapsulée pour la piste

Les BMW deux portes gagnent souvent le cœur des amateurs de bavaroises. Architecture de propulsion à moteur avant, moteur de caractère, ligne racée, elles cumulent de nombreux éléments favorables à une conduite sportive et intéressante derrière le volant. Cela dit, cette BMW 2002 découpée de manière artisanale séduira-t-elle les fans de la marque munichoise ? Son tarif sur eBay donne un début de réponse.

Comme l'indique l'annonce initialement publiée sur eBay, l'auto en question dispose d'un élément amovible permettant de la transformer selon les circonstances en voiture de course ou en simple cabriolet deux places. Sous le cache, un arceau de sécurité installé pour faire participer la voiture à des événements de SCCA (Sports Car Club of America). Comprenez par là que cette Bmw 2002 a été pensée pour rouler sur route et sur circuit dans des compétitions officielles.

Pour rappel, la Bmw 2002 débarquait en 1968 avec sous son capot un bloc quatre cylindres de 100 chevaux pour 157 Nm. Une voiture particulièrement appréciée pour sa sulfureuse version 2002 Turbo de 170 chevaux pour 241 Nm de couple généreuses en sensations avec sa mécanique survitaminée. Un modèle bien plus côté que la 2002 transformée finalement vendue sur la plateforme des enchères contre 14 950 dollars (13 794 euros au cours actuel).