Jaguar Land Rover perd son procès contre le design de l'Ineos Grenadier

Coup dur pour Jaguar Land Rover outre-Manche. Le groupe perd en Angleterre son procès contre Ineos Automotive. Le jeune constructeur britannique compte bien commercialiser son 4x4 Grenadier très inspiré du Defender.

Le juge en charge de l'affaire estime que le dessin de l'Ineos Grenadier est suffisamment éloigné de celui du Defender et qu'il n'y a donc pas de violation des droits. Land Rover répond pour se défendre que : "ce véhicule est encore protégé dans de nombreux pays. Le Defender incarne un véhicule iconique qui fait partie intégrante du passé, du présent et du futur de la marque. Ses formes uniques sont immédiatement reconnaissables. Elles matérialisent l'image de la marque Land Rover à travers le monde".

Pour rappel, Ineos Automotive lancera son Grenadier en 2021. Le véhicule repose sur un châssis échelle, son capot abrite une mécanique six cylindres BMW tandis que la cavalerie s'échappe au sol via une boîte automatique ZF huit rapports et une transmission intégrale permanente. Rendez-vous dans quelques mois pour voir si sa commercialisation se déroulera sans anicroche.