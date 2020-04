Jeep : le futur Grand Cherokee sur plateforme Alfa Romeo

Le Jeep Grand Cherokee actuel est un pur produit américain, mais la prochaine génération aura des accents italiens. Son développement, toujours en cours, se fait en effet sur la base de la plateforme de l'Alfa Romeo Stelvio. La fameuse plateforme modulaire Giorgio, qui sert également à la Giulia, et qui sera probablement utilisée par un autre SUV chez Alfa Romeo.

Selon Car and Driver, le Grand Cherokee aura droit à un quatre cylindres 2.0 essence en entrée de gamme, associé à un V6 Pentastar à hybridation. La nouveauté sous le capot proviendrait d'un V6 3.0 diesel emprunté au pick-up Ram 1500, avec 260 ch et plus de 650 Nm de couple.

Le nouveau Grand Cherokee devrait être bien plus spacieux à l'intérieur avec un empattement en progression. Le design extérieur évoluera en douceur, mais il faudra s'attendre à plus de surprises à l'intérieur avec la nouvelle plateforme.

Les modèles spécifiques Trailhawk et Trackhawk seront au programme, mais il ne faudra probablement pas compter sur eux au lancement, d'autant plus que leur présence en Europe est tout sauf confirmée pour le moment. Le nouveau Grand Cherokee sera normalement présenté en fin d'année avec un lancement au printemps 2021.