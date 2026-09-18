Journées du Patrimoine : les DS présidentielles exposées à l'Élysée

Ce week-end, le Palais de l’Élysée ouvre ses portes au public à l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir les coulisses du lieu de travail du président de la République, à travers la visite de son bureau, de la salle des fêtes, de la cour d’honneur et du parc du Palais.

Pour ces journées consacrées au patrimoine français, les visiteurs auront l’occasion de découvrir la DS 21 Pallas utilisée par le Général de Gaulle, aux côtés de la DS N°7 Élysée, qui sera présentée par le constructeur Ds Automobiles. « Réunir DS N°7 ÉLYSÉE et la DS 21 PALLAS du Général de Gaulle dans la Cour d’Honneur du Palais de l’Élysée constitue un symbole particulièrement fort. Ces deux modèles, séparés par plus de soixante ans d’histoire, incarnent une même vision de l’excellence du savoir-faire français », a déclaré Xavier Chardon, directeur général de DS Automobiles, dans un communiqué de Stellantis.

La DS N°7 adaptée aux fonctions de son propriétaire

Cette année, Emmanuel Macron a pu découvrir un nouveau modèle de la gamme DS : la DS N°7. Adaptée pour le président de la République, la DS N°7 Élysée a effectué ses tout premiers tours de roues le 14 juillet dernier et est devenue le tout premier véhicule présidentiel 100 % électrique.

Cette dernière est dotée d’une motorisation E-TENSE 100 % électrique de 350 chevaux, alimentée par une batterie de 97,2 kWh et associée à une transmission intégrale. Une voiture « Made in France », puisque son développement a mobilisé des compétences implantées en Bretagne, dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, l’Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Basée sur la DS N°7 AWD Long Range, la version Élysée de la DS est un véritable bureau de travail mobile sécurisé. En effet, cette voiture bénéficie d’un « blindage intégral, d’un empattement allongé de 25 centimètres par rapport au modèle de série et d’une suspension oléopneumatique spécialement développée pour offrir un haut niveau de confort et de tenue de route ».

Par ailleurs, son arrière aménagé a totalement été repensé et ses équipements de sécurité, ainsi que ses vitres latérales à teinte ajustable, permettent au chef de l’État de travailler et de se déplacer dans les meilleures conditions.

En plus d’être dotée d’une calandre éclairée DS LUMINASCREEN, qui s’anime aux couleurs de la République française, le caractère exclusif de la DS N°7 Élysée est renforcé par sa teinte unique : Bleu Liberté.

L’intérieur est quant à lui revêtu de garnissages en cuir Nappa et Alcantara® Bleu Éternel, de sièges avec une confection bracelet de montre, de surpiqûres point perle Light Gold et de décors guillochés, qui mettent en valeur le savoir-faire de DS Automobiles.

La DS du Général de Gaulle se montre 60 ans plus tard

Aux côtés de l’actuelle DS présidentielle, la DS 21 Pallas utilisée par le Général de Gaulle sera exposée dans la cour d’honneur.

Sortie de l’usine de Javel le 29 septembre 1965 et mise en circulation le 2 octobre de la même année, sous l’immatriculation 1737 RX 75, cette voiture a été remodelée epar rapport à la fonction qu’occupait son propriétaire : pare-soleil latéraux aux places arrière, porte-fanions intégrés au bouclier avant, porte-cocarde et porte-document sur le tableau de bord.

Principalement utilisée pour les déplacements du Général de Gaulle entre le Palais de l’Élysée et sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, la DS 21 Pallas a été cédée en novembre 1967 au gérant de la Coopérative laitière de Colombey-les-Deux-Églises. Elle est restée dans sa famille jusqu’en 2021, avant d’être vendue aux enchères en 2023.

À la suite de cette opération, la DS a été restaurée dans le respect de son authenticité, offrant alors à la France une pièce historique renforçant son patrimoine national.

La DS N°7 face au public

Les premiers tours de roues officiels de la DS N°7 Élysée, le 14 juillet dernier, ont précédé de quelques semaines le lancement commercial de la DS N°7.

En effet, le week-end dernier, les DS STORES ont ouvert les essais de la DS N°7, en version 100 % électrique E-TENSE, offrant jusqu’à 740 km d’autonomie selon le cycle WLTP, ou en motorisation hybride.

Elle fera également une apparition majeure au Mondial de l’automobile de Paris, du 12 au 18 octobre 2026.