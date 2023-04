KG Auto Le Tube, une étrange sportive électrique française ultra-légère

C’était l’une des bonnes surprises du dernier mondial de l’automobile de Paris 2022 : la Kilow La Bagnole, un quadricycle lourd électrique au design de petit buggy minimaliste proposé à partir de 9 990€, se prépare à s’attaquer aux Citroën Ami et autres petites autos de la nouvelle catégorie des modèles urbains électriques sans permis (avec tout de même une version « avec permis » capable de rouler à 80 km/h).

Mais « La Bagnole » n’est pas le seul projet du petit constructeur français. Kg Auto montre aussi « Le Tube », une sorte de monoplace électrique minimaliste dont la fiche technique a de quoi susciter la curiosité. La voiture ne développe que 43 chevaux en pointe, soit la puissance d’une modeste Dacia Spring (via deux petits moteurs électriques installés aux roues arrière). Mais comme cette machine en aluminium ne pèse que 258 kilos sur la balance, les performances annoncées n’ont rien de ridicule : 0 à 60 kilomètres / heure en 2,8 secondes, ce qui pourrait donner un 0 à 100 km/h abattu sous les six secondes. Équipée de quatre freins à disques, de suspensions à double triangulation et d’aucune transmission (puisque les moteurs sont situés directement sur les roues), elle promet une autonomie pour « 45 minutes de jeu ou 2 heures avec une option de plus grosses batteries », équivalent dans ce dernier cas à 90 kilomètres. Un pur jouet absolument pas conçu pour le voyage, évidemment.

A partir de 20 000€ HT

KG Auto n’a pas terminé la mise au point du Tube mais le constructeur annonce déjà un prix de base de 20 000€ HT et 6 000€ HT de plus pour la « grosse » batterie permettant de pousser l’autonomie à 90 kilomètres. C’est sensiblement plus cher que la Bagnole et plus très loin d’une Caterham Super Seven 170 (39 114€ TTC), mais il y a de quoi donner envie de vérifier ce que vaut cette étrange petite monoplace électrique sur circuit en termes de plaisir de conduite.