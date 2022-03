Kia annonce 14 nouveaux modèles 100 % électriques d'ici 2027 !

Présent pour dévoiler la stratégie de Kia pour les futures années, le président et directeur général du constructeur, Song Ho-Sung a mis l’accent sur la mobilité électrique : « Nous nous concentrerons sur l'augmentation des ventes de véhicules électriques sur quatre marchés principaux : la Corée du Sud, les États-Unis, l'Europe et la Chine, où la demande de véhicules électriques est en hausse et où les réglementations deviennent plus strictes contre les voitures à moteur à combustion. »

Pour renforcer sa présence sur le marché de l’électrique, Kia compte lancer 14 nouveaux modèles 100 % électriques d’ici 2027. Des véhicules qui selon les estimations du constructeur devraient représenter un volume d’1,2 millions d’unités en 2030, sur un total de 4 millions de véhicules vendus.

Après la berline Kia EV6, récemment élue "Voiture de l'année 2022", le constructeur coréen prévoit déjà la sortie prochaine d’un grand SUV baptisé EV9 qui étrennera le système de conduite semi-autonome Automode. La gamme de véhicules électriques de Kia devrait également s’étoffer avec plusieurs berlines et SUV de différents gabarits, mais également des pick-up avant tout destinés au marché américain, mais également des versions GT de tous ses futurs modèles électriques.