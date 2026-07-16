Kia EV4 : profil bas, haute efficience

Produite à l’usine de Žilina en Slovaquie, l’EV4 est l’un des tout premiers modèles de la marque à être éligible à l’Éco-score. Une bonne nouvelle pour les professionnels et les particuliers, puisqu'elle autorise plusieurs avantages fiscaux en nature et permet de bénéficier d'une aide d'État (incluant la prime CEE) allant jusqu’à 8 100 € (avec une prime minimale de 3 500 € sans condition). De quoi ramener d'office son prix net d'accès à 34 790 €. Un tarif qui relance son intérêt et positionne la Coréenne en milieu de peloton face à des concurrentes comme la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-308 ou la Volkswagen ID.3.

Sous le capot, l’EV4 d’accès mise sur un unique moteur avant de 204 ch. Un bloc alimenté ici par la « petite » batterie de 58,3 kWh (une version 81,4 kWh existe également). Face au chrono et à la concurrence (Peugeot e-308 de 156 ch et la Renault Mégane E-Tech de 220 ch), les performances sont suffisantes : 0 à 100 km/h en 7,7 secondes / V-max de 170 km/h.

Sur la balance, elle affiche 1 800 kg, soit 100 kg de moins que sa déclinaison à grosse batterie. Ce poids « contenu » (pour une voiture électrique) combiné à un excellent coefficient (Cx de 0,23) et à une monte pneumatique adaptée (17’’) permet à l’EV4 d’offrir des consommations parmi les plus basses relevées dans cette rubrique.

Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques favorables : une température extérieure de 32 °C et aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Eco » engagé par défaut tout comme la régénération calée au niveau 2.

Des consommations parmi les meilleures de cette rubrique

En ville, l’EV4 s’en tire extrêmement bien avec une consommation moyenne de 13,2 kWh/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un joli score qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 453 km dans ces conditions. L’EV4 dispose d’un freinage régénératif à plusieurs niveaux allant jusqu’à la conduite à une pédale baptisée i-Pedal. Progressif et ludique à utiliser via les palettes au volant, ce système fonctionne également en marche arrière.

Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 15,8 kWh/100 km, ce qui offre un rayon d’action de 391 km. Sur autoroute, à 130 km/h, l’EV4 fend l’air. Nous avons relevé une moyenne de 18,6 kWh/100 km, un score parmi les meilleurs de notre rubrique. Ici, le rayon d’action avoisinera les 311 km, en conduisant aux limitations. Pas mal pour une batterie de cette capacité.

Une puissance DC en retrait mais une recharge efficace

Au terme de notre essai, la moyenne globale s’est établie à 16,9 kWh/100 km. Rapporté à la capacité de la batterie, le rayon d’action réel avoisine donc les 350 km (contre 440 km homologués WLTP). Un score dans la bonne moyenne de la catégorie qui s'explique par l'excellente gestion de l'énergie.

L’EV4 fait l'impasse sur l’architecture 800 volts au profit d'un système classique en 400 volts. Conséquence directe : la puissance maximale de recharge en courant continu (DC) plafonne à 108 kW, c’est un peu moins que sur la version Long Range (128 kW). Sur une borne rapide, nous avons ainsi attendu 30 min pour passer de 10 à 80 %. C’est très correct au regard du long plateau de charge. À domicile ou sur borne publique alternative (AC), le chargeur embarqué délivre quant à lui 11 kW, une offre pas toujours de série chez la concurrence.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100 %

Prise classique (2,3 kW) 26h Prise renforcée (3,7 kW) 15h00 Borne Wallbox (7,4 kW) 7h00 Borne publique triphasée (11 kW) 5h

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 15 à 80 % Charge rapide (108 kw) 0h27

Mesures Caradisiac Conditions : temps dégagé, vent nul, 30 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 108 kW 30 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 18,6 kWh/100 km 311 km Route à 80 km/h maxi 15,8 kWh/100 km 391 km Ville 13,2 kWh/100 km 453 km Cycle d’homologation mixte WLTP 14,7 kWh/100 km 440 km

A retenir : à étudier

Moins dynamique que ses rivales directes de chez Renault ou Peugeot, la Kia Ev4 préfère jouer la carte du voyage au long cours en toute sérénité. La coréenne se distingue par une sobriété remarquable grâce à sa silhouette aérodynamique, compensant en partie une vitesse de recharge en courant continu un peu en retrait. Facturée à un tarif compétitif et éligible aux aides gouvernementales grâce à sa production européenne, elle représente un choix pragmatique, ultra-confortable et particulièrement économique à l'usage.