Kia EV4 : profil bas, haute efficience
Les autonomies, les consommations et les puissances de recharge revendiquées par les constructeurs sont uniformisées à travers le protocole WLTP. Ces valeurs sont pourtant bien souvent différentes de celles observées au quotidien. Caradisiac vous propose ses propres mesures réalisées en conditions réelles. À l'essai aujourd'hui : la Kia EV4 58 kWh (204 ch) en finition Air.
Produite à l’usine de Žilina en Slovaquie, l’EV4 est l’un des tout premiers modèles de la marque à être éligible à l’Éco-score. Une bonne nouvelle pour les professionnels et les particuliers, puisqu'elle autorise plusieurs avantages fiscaux en nature et permet de bénéficier d'une aide d'État (incluant la prime CEE) allant jusqu’à 8 100 € (avec une prime minimale de 3 500 € sans condition). De quoi ramener d'office son prix net d'accès à 34 790 €. Un tarif qui relance son intérêt et positionne la Coréenne en milieu de peloton face à des concurrentes comme la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-308 ou la Volkswagen ID.3.
Sous le capot, l’EV4 d’accès mise sur un unique moteur avant de 204 ch. Un bloc alimenté ici par la « petite » batterie de 58,3 kWh (une version 81,4 kWh existe également). Face au chrono et à la concurrence (Peugeot e-308 de 156 ch et la Renault Mégane E-Tech de 220 ch), les performances sont suffisantes : 0 à 100 km/h en 7,7 secondes / V-max de 170 km/h.
Sur la balance, elle affiche 1 800 kg, soit 100 kg de moins que sa déclinaison à grosse batterie. Ce poids « contenu » (pour une voiture électrique) combiné à un excellent coefficient (Cx de 0,23) et à une monte pneumatique adaptée (17’’) permet à l’EV4 d’offrir des consommations parmi les plus basses relevées dans cette rubrique.
Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques favorables : une température extérieure de 32 °C et aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Eco » engagé par défaut tout comme la régénération calée au niveau 2.
Des consommations parmi les meilleures de cette rubrique
En ville, l’EV4 s’en tire extrêmement bien avec une consommation moyenne de 13,2 kWh/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un joli score qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 453 km dans ces conditions. L’EV4 dispose d’un freinage régénératif à plusieurs niveaux allant jusqu’à la conduite à une pédale baptisée i-Pedal. Progressif et ludique à utiliser via les palettes au volant, ce système fonctionne également en marche arrière.
Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 15,8 kWh/100 km, ce qui offre un rayon d’action de 391 km. Sur autoroute, à 130 km/h, l’EV4 fend l’air. Nous avons relevé une moyenne de 18,6 kWh/100 km, un score parmi les meilleurs de notre rubrique. Ici, le rayon d’action avoisinera les 311 km, en conduisant aux limitations. Pas mal pour une batterie de cette capacité.
Une puissance DC en retrait mais une recharge efficace
Au terme de notre essai, la moyenne globale s’est établie à 16,9 kWh/100 km. Rapporté à la capacité de la batterie, le rayon d’action réel avoisine donc les 350 km (contre 440 km homologués WLTP). Un score dans la bonne moyenne de la catégorie qui s'explique par l'excellente gestion de l'énergie.
L’EV4 fait l'impasse sur l’architecture 800 volts au profit d'un système classique en 400 volts. Conséquence directe : la puissance maximale de recharge en courant continu (DC) plafonne à 108 kW, c’est un peu moins que sur la version Long Range (128 kW). Sur une borne rapide, nous avons ainsi attendu 30 min pour passer de 10 à 80 %. C’est très correct au regard du long plateau de charge. À domicile ou sur borne publique alternative (AC), le chargeur embarqué délivre quant à lui 11 kW, une offre pas toujours de série chez la concurrence.
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Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100 %
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Prise classique (2,3 kW)
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26h
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Prise renforcée (3,7 kW)
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15h00
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Borne Wallbox (7,4 kW)
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7h00
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Borne publique triphasée (11 kW)
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5h
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Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 15 à 80 %
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Charge rapide (108 kw)
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0h27
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Mesures Caradisiac
Conditions : temps dégagé, vent nul, 30 °C
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Charge Rapide
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Puissance maxi délivrée
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Temps pour passer de 10 à 80 %
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Courant Continu DC
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108 kW
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30 minutes
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Cycles de roulage Caradisiac
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Consommations
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Autonomies
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Autoroute à 130 km/h
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18,6 kWh/100 km
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311 km
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Route à 80 km/h maxi
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15,8 kWh/100 km
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391 km
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Ville
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13,2 kWh/100 km
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453 km
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Cycle d’homologation mixte WLTP
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14,7 kWh/100 km
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440 km
A retenir : à étudier
Moins dynamique que ses rivales directes de chez Renault ou Peugeot, la Kia Ev4 préfère jouer la carte du voyage au long cours en toute sérénité. La coréenne se distingue par une sobriété remarquable grâce à sa silhouette aérodynamique, compensant en partie une vitesse de recharge en courant continu un peu en retrait. Facturée à un tarif compétitif et éligible aux aides gouvernementales grâce à sa production européenne, elle représente un choix pragmatique, ultra-confortable et particulièrement économique à l'usage.
Mesures Caradisiac : comment nous procédons…
Nous réalisons systématiquement quatre cycles de mesures de consommation sur les mêmes parcours : en ville avec des zones à 30 et 50 km/h, sur route à 80 km/h maxi, et enfin sur autoroute à 130 km/h puis à 120 km/h pour savoir si l’abaissement de la vitesse permet un gain significatif sur long trajet (et donc l’économie d’une ou plusieurs recharges).
-Notre conduite :
Elle se veut « éco responsable », avec des accélérations franches mais une bonne anticipation des ralentissements (carrefour, feu rouge, stop) pour éviter les dépenses inutiles d’énergies. Par ailleurs, le strict respect des allures maxi autorisées est garanti par l’utilisation du limiteur électronique de vitesse. Enfin, pour être proche d’un usage de la vie courante et évaluer l’impact du chauffage et de la climatisation sur la consommation, nous réglons systématiquement la température intérieure sur 20 °C, en préconditionnant sur secteur.
-Nos mesures :
Sachant qu’elles s’effectuent dans un contexte particulier (léger relief, conditions climatiques notamment), nos mesures ne constituent pas des valeurs absolues mais permettent d’évaluer les consommations à un instant précis. Nous indiquons donc systématiquement les températures extérieures. Déduite à partir du nombre de kWh consommés sur 100 km, l’autonomie dépend de la capacité utile de la batterie.
Les temps de charge sur borne rapide en courant continu DC enfin, sont évalués en utilisant les systèmes de préconditionnement de la batterie quand nos modèles d’essai en sont équipés.
Glossaire de l’électrique
kW : l’unité de mesure de la puissance du moteur bien sûr, mais aussi du courant électrique qui recharge la batterie.
kWh : l’unité qui sert à déterminer la capacité de stockage de la batterie. Vulgairement la puissance qu’elle peut fournir pendant une heure.
kWh/100 km : corollaire de ces unités de mesures, la consommation d’un véhicule électrique s’évalue en kWh délivrés sur 100 km.
Charge courant alternatif AC/continu DC : Quelles différences ?
Le courant alternatif « AC » des prises domestiques et publiques
Prise secteur : sur les prises classiques de la maison, la puissance de charge ne dépasse pas 2,3 kW. Il faut ainsi plusieurs jours pour recharger les batteries les plus grosses. Le câble est encore basique et muni d’un boîtier.
Prise renforcée : des prises plus sécurisées permettent de délivrer jusqu’à 3,4 kW avec le câble classique. Correct pour récupérer une partie de la capacité de batterie d’une citadine en une nuit, mais insuffisant pour de gros modèles.
Prise Wallbox : généralement proposée par les concessionnaires, elles s’installent à domicile pour délivrer entre 7,4 kW (courant monophasé) et 11 kW (courant triphasé). Nécessite un câble spécifique (Type 2 mode 3), fourni souvent en série. On peut alors récupérer la totalité de la capacité de batterie d’une berline compacte en une nuit.
Bornes publiques : les bornes publiques AC sont plus puissantes : jusqu’à 43 kW en triphasé avec le câble Type 2 Mode 3. Mais les modèles pouvant en tirer le meilleur parti sont rares, et il faut souvent cocher une option pour disposer d’un chargeur capable d’encaisser 22 kW.
Le courant continu « DC » des bornes rapides
Dotées de leurs propres câbles (de grosse section) à fiches spécifiques et situées généralement aux abords des grandes artères, les bornes rapides en courant continu fournissent entre 50 à 350 kW. Dans le meilleur des cas, on peut alors charger jusqu’à 80 % de la batterie en moins de 30 voire 20 minutes, du moins pour les véhicules électriques les plus évolués. Mais attention : charger à plus de 80 % a peu d’intérêt, la puissance du courant chutant au-delà.
Chiffres clés *
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Bonus / Malus : NC
- Date de commercialisation du modèle : --
* pour la version .
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