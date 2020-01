Kia "plan S" : grosse vague électrifiée, nouveau modèle électrique inédit en 2021

Kia n'est pas un novice en matière d'électrification, notamment avec son très bon e-Niro, mais la marque a confirmé le passage de la seconde à l'occasion d'une conférence où le patron, Han-woo Park, a officialisé le "Plan S".

L'objectif est simple : arriver à 6,6 % de part de marché sur le marché mondial des véhicules électriques d'ici 2025, notamment grâce à 500 000 ventes annuelles de voitures électriques et "un million de véhicules écoresponsables" d'ici à 2026. Ces derniers comprennent évidemment toutes les formes d'hybridation et d'énergies alternatives. Le Plan S comporte également un volet "produits et services de mobilité", pour l'instant plus flou.

Au total, Kia va investir 25 milliards de dollars sur cinq ans pour arriver à ses fins. Et pour les automobilistes, la première arrivée concrète sera un nouveau véhicule électrique en 2021, conçu sur une nouvelle plateforme spécifique. Il s'agira d'un "design de crossover à mi-chemin entre le véhicule de tourisme et le SUV, une expérience utilisateur futuriste, une autonomie de plus de 500 kilomètres et un temps de charge ultra rapide de 20 minutes".

Suivront ensuite d'autres modèles électriques, principalement des "MPV (monospaces/vans) et SUV" dès 2022.