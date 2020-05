Kia travaille sur une concurrente à la Citroën Ami

La crainte qu'ont les personnes allant tous les jours au travail d'attraper un virus dans les transports en commun fait pour l'instant le bonheur de certains constructeurs, ravis de leur vendre de nouveaux produits leur permettant de se déplacer de manière individuelle et à moindre coût. C'est particulièrement le cas de Citroën et de son Ami, le petit quadricycle électrique débutant à 6000 €, mais la situation actuelle donne des idées à d'autres marques.

Le patron des opérations de Kia en Europe, Emilio Herrera, a annoncé à Autoexpress que des discussions étaient en cours pour le développement d'un véhicule urbain et que Kia "y voit un fort potentiel".

La marque coréenne s’appuie notamment sur une étude menée en Chine qui démontre que 65 % des personnes allant chaque jour au travail privilégient le transport individuel, alors que ce chiffre était à 34 % avant la crise. A l'inverse de Citroën, Kia semble toutefois privilégier un format d'abonnement/location avec une plus grande flexibilité, comme la possibilité de louer l'auto pour "une semaine ou un mois", en plus du format habituel de location plus longue durée.