L'action Stellantis rapporte 13 fois plus que l'action Ferrari !

L'an dernier, le "petit" constructeur de véhicules ultra-sportifs et luxueux Ferrari a vendu 13 221 autos. Dans le même temps, Stellantis, et sa galaxie de 15 marques dans le monde en a écoulé... 5,8 millions !

Et pourtant, tel David contre Goliath, le petit italien revendique aujourd'hui, et depuis le 9 mai 2023, une valorisation boursière supérieure à celle du groupe franco-italo-américain.

Soit à date 50,5 milliards de dollars, contre 48,33 milliards. Excusez du peu, c'est une performance remarquable.

Mais alors, faut-il se ruer sur les actions Ferrari ? Que nenni ! Car contre toute attente, si sa valorisation boursière est énorme, chaque action ne rapporte presque rien ! On a fait le calcul, et en réalité, l'action Stellantis rapporte 13 fois plus !

En effet, selon les données du site rendementbourse.com, qui historise les performances en bourse de toutes les entreprises cotées, pour une valeur de 276 € (valeur d'aujourd'hui), Ferrari a distribué pour l'année 2022 un dividende de 1,81 €, soit un rendement de 0,66 % seulement. Oui, c'est très peu. Et même si on sait que le rendement ne fait pas tout, c'est à comparer, du côté de Stellantis, à une action qui vaut 15,43 €, et qui a rapporté en 2022 1,34 €, soit un rendement de 8,7 % ! Oui, si l'on calcule, son rendement est bien 13 fois supérieur !

Ford fait encore mieux que Stellantis (et Volkswagen se comporte bizarrement)

Si l'on compare ces deux entreprises aujourd'hui, c'est parce que la valorisation de l'une a dépassé celle de l'autre, mais concrètement, ce n'est pas Stellantis qui a l'action au meilleur rendement. Ce serait plutôt Ford. On met de côté le groupe Volkswagen, qui a connu en 2022 une distribution de dividendes carrément extraterrestre, et pas conforme à la tendance des dernières années...

Voici un tableau des rendements des marques et groupes automobiles les plus importants. Vous nous excuserez si quelques erreurs se sont glissées. Nous ne sommes pas spécialistes de la bourse, le site rendementbourse.com est parfois compliqué à interpréter, et surtout, certaines marques ou groupes sont cotés sur plusieurs marchés, et on ne sait pas toujours quel chiffre est le plus représentatif, ou le bon...

Capitalisation boursière au 22 mai 2023 en milliards d'euros Valeur de l'action au 22 mai 2023 en euros Dividende 2022 en euros Rendement de l'action (dividende 2022/Valeur au 22/05/2023) Volkswagen 69,06 149,10 27,76 18,62 % (mais autour de 3 % d'habitude...) Ford 43,26 10,67 1 9,34 % BMW 68 97,90 8,52 8,7 % Stellantis 48,3 15,43 1,34 8,7 % Mercedes 76,15 71,18 5,20 7,31 % Honda 43,35 25,80 0,94 3,64 % Volvo 37,57 18,31 0,61 3,22 % Toyota 177,95 12,99 0,35 2,69 % Suzuki 15,18 31,45 0,64 2,04 % Renault 9,64 33,56 0,25 0,74 % Ferrari 50,5 276 1,81 0,66 % Hyundai 33,91 37,90 pas de dividendes versés 0 Porsche 16,45 53,72 pas de dividendes versés 0 Tesla 531,32 166,80 pas de dividendes versés 0

Moralité : ne pas se jeter sur les actions des marques de luxe, ce ne sont pas (toujours) celles qui ont le meilleur rendement !