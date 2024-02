L'aide au leasing de voiture électrique n'a pas disparu ! Elle a même augmenté

Oui, le leasing "social", c'est fini, depuis le 12 février 2024. Une mesure qui, victime de son succès phénoménal, n'aura duré que moins d'un mois et demi.

Mais dans le décret qui met fin à ce leasing social, et qui redéfinit dans la foulée les bonus écologique 2024, une information aurait pu passer inaperçue. Or elle est importante, et intéressante.

En effet, le décret n° 2024-102 du 12 février 2024, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants, mentionne qu'il :

"augmente de 1 000 € le montant de l’aide au leasing de voitures électriques pour les voitures particulières d’occasion".

Ha ha ! Intéressant !

Ainsi, on apprend que le montant maximum de l'aide au leasing d'une voiture électrique d'occasion passe de 5 000 € à 6 000 € maximum.

Plus exactement, le montant de l'aide correspond au plus petit montant entre ces deux choix :

- 6 000 € ou

- A + B avec :

A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

B = 1 000 euros.

Par exemple si le prix TTC d'achat comptant du VE d'occasion en question est de 25 000 €, le montant de l'aide sera de 25 000 € x 0,16 = 4 000 € + 1 000 € = 5 000 €. Si le prix d'achat est de 30 000 €, l'aide sera de 30 000 € x 0,16 = 4 800 € + 1 000 € = 5 800 €. Mais si le prix d'achat est de 45 000 €, l'aide sera plafonnée à 6 000 €.

Il faut par ailleurs respecter les exigences du précédent leasing social

Il faut par ailleurs que les mensualités du leasing ne dépasse pas les 150 € par mois. Et que toutes les exigences du précédent leasing social soient remplies, à savoir : revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 €, domicile en France, plus de 18 ans, et soit habiter à plus de 15 km de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre, ou effectuer plus de 8 000 km par an dans le cadre professionnel.

Et l'âge du véhicule doit être compris entre 12 mois minimum et 42 mois maximum.

Cette aide est valable pour un leasing de 3 ans minimum, avec 12 000 km par an inclus, et est renouvellable une fois. Les mêmes conditions que pour le leasing social. Elle est valable aussi pour un véhicule rétrofité.

Une aubaine pour les constructeurs

Cette aide est une aubaine pour les constructeurs. En effet, elle favorise le leasing d'un véhicule électrique d'occasion, plutôt que son achat, puisque le bonus écologique pour l'achat d'un VE d'occasion a tout bonnement été supprimé ! l'aide n'était que de 1 000 € de toute façon.

Et on le sait, le leasing est une formule qui plaît aux constructeurs, et leur rapporte au final plus d'argent., cela permet aussi de lisser leur trésorerie.

Dans tous les cas, c'est une information bonne à savoir.