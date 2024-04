L'ancienne Fiat 500L du pape bientôt disponible aux enchères

Le rêve de rouler en papamobile sera bientôt accessible grâce à l'entité RM Sotheby's. L'entreprise spécialiste des ventes aux enchères mettra très prochainement lors de son événement "Dare to Dream Collection" un monospace insolite Fiat 500L employé par une personne très spéciale : le pape François.

Le pape François se déplaçait à son bord lors d'une visite à New York en 2015. La personnalité arrivait sur la cinquième avenue avec ce véhicule avant de monter pour une parade dans une Jeep spécialement modifiée par Fiat Chrysler Automobiles pour le rendre plus visible par les fidèles. L'auto a ensuite servi lors d'une dernière occasion en 2016 pour la fête de la Saint Patrick. Enfin, la voiture est passée sous le marteau une première fois à des fins caritatives. Elle atteignait à l'époque 82 000 dollars soit l'équivalent de 75 600 euros au cours actuel.

La vente RM Sotheby's "Dare to Dream Collection" se déroulera du 31 mai au 1er juin à Toronto une semaine avant le Grand Prix du Canada. La Fiat 500L affiche moins de 1400 kilomètres au compteur. Les premières estimations avancent que le monospace atteindra une valeur située entre 50 000 dollars et 100 000 dollars (entre 46 000 euros et 92 255 euros). Rendez-vous dans deux mois environ pour découvrir le résultat.