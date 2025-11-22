L’anonyme qui délivre un plaisir inattendu : Ford Fiesta Ecoboost

La Fiesta, c’est une success-story que Ford a jugé utile d’interrompre. Initiée en 1976, elle débouche en 2007 sur sa 6e génération, marquée par un style très dynamique. Issu des concept Verve, son design s’accompagne d’une nouvelle plateforme qui repose certes sur des trains roulants très classiques. Ceux-ci, composés de jambes de force à l’avant et d’un essieu de torsion à l’arrière bénéficient en tout cas d’une mise au point très soignée, dont le constructeur s’est fait le spécialiste depuis la première Mondeo, en 1993.

De sorte que la Fiesta fait figure de référence par son châssis dès sa sortie. Seulement, il lui manque encore des moteurs réellement performants et suralimentés. Celui-ci arrive lors du restylage de 2012, qui ne modifie que quelques détails de carrosserie. Ce bloc, c’est l’Ecoboost, un 3-cylindres doté de raffinement technologiques intéressants, sinon inédits sur le segment B. En effet, ce petit bloc de 1,0 l de cylindrée bénéficie d’une distribution entièrement variable, d’une injection directe, d’un turbo voire d’un collecteur d’échappement moulé dans la culasse.

En ressort une puissance très élevée, 100 ch ou 125 ch, des valeurs alors inhabituelles pour une si petite mécanique à tendance mainstream. C’est passé un peu inaperçu alors, mais il s’équipe aussi d’une courroie de distribution barbotant dans l’huile, solution servant à abaisser théoriquement la baisse des émissions de CO2 par réduction de frottements et donc, de la consommation de carburant. Le Ford Ecoboost sera élu moteur de l’année plusieurs fois de suite dès 2012. En 125 ch, il fait de la Fiesta presque une petite sportive : elle pointe à 196 km/h et franchit les 100 km/h en 9,4 s.

Il faut dire aussi qu’elle dépasse à peine les 1 000 kg tout en bénéficiant d’une excellente note à l’EuroNcap. Comme elle est loin, cette époque où on cherchait la légèreté ! Initialement, la Fiesta 125 ch est proposée en trois finitions, plutôt généreuses côté équipement. En entrée de gamme, on trouve les Sport et Titanium, facturées 17 050 € (20 800 € actuels selon l’Insee). Toutes deux reçoivent de série la clim, les vitres et rétros électriques, le Bluetooth, la radio CD et l’ordinateur de bord.

La première bénéficie d’une suspension affermie et d’une présentation plus sportive, la seconde, plus typée confort, ajoute le régulateur de vitesse ainsi que les feux et essuie-glaces automatiques. A 1 300 € supplémentaires, la Titanium X ajoute les jantes en alliage, la clim auto ou encore la sellerie mixte cuir/tissu.

Rapidement, le moteur Ecoboost fait chuter la part du diesel dans les ventes de Fiesta, alors qu’en 2014, une intéressante évolution à 140 ch est proposée, d’abord en séries spéciales Red et Black Edition, puis normalisée en Titanium. En revanche, la boîte à double embrayage se réserve à la version 100 ch. En 2016, une finition ST-Line est introduite, alors qu’en 2017, cette génération de Fiesta est retirée.

Combien ça coûte ?

Une Fiesta 125 ch en bon état se trouve dès 4 500 € en très bon état, avec environ 150 000 km. A 6 000 €, on passe sous les 100 000 km, alors qu’il faut compter 9 000 € pour s’en tenir à 50 000 km. On rajoutera environ 1 200 € pour une 140 ch. Ces prix varieront en fonction de l’année de mise en circulation. Une auto de 2018 sera plus chère, logiquement, qu’une de 2012. En revanche, on ne relève guère de différence entre les finitions.

Quelle version choisir ?

Pour un meilleur rapport qualité/prix, autant prendre une 125 ch en finition Titanium X. La 140 ch intéressa les plus sportifs.

Les versions collector

Là, ce sera plutôt la 140 ch en parfait état d’origine et à très faible kilométrage. Des autos déjà très rares.

Que surveiller ?

Une mauvaise idée l’étant pour tout le monde, le bloc Ecoboost de la Fiesta souffre de maux similaires à ceux du Puretech de PSA, mais dans une bien moindre mesure. En clair, la courroie de distribution, pourtant censée tenir 240 000 km, a tendance à se désagréger, créant des dépôts de caoutchouc qui nuisent à la bonne lubrification du moteur. Le phénomène reste bien moins marqué que dans le groupe français, car le 3-cylindres Ford profite d’une bonne étanchéité interne, donc dégrade nettement moins vite sa courroie.

Toutefois, pour une tranquillité d’esprit, on réduira les intervalles de vidange, et on changera la courroie de façon anticipée (avant 120 000 km), ce qui coûte tout de même 1 400 € au bas mot. En effet, cela réclame beaucoup de main d’œuvre, Ford n’ayant pas conçu l’Ecoboost pour que sa courroie soit changée régulièrement. De surcroît, il y en a une 2e pour actionner la pompe à huile, et la poulie de vilebrequin n’est pas clavetée : son resserrage est complexe !

Dommage, car pour le reste, la Fiesta n’est pas trop capricieuse. On note quelques cas de surchauffe en début de carrière à cause d’une durit de refroidissement faiblarde (normalement changée lors des révisions), des cas pompe à eau défectueuse, de capteur moteur en panne, alors que l’embrayage peut s’user avant 100 000 km sur les autos utilisées en ville majoritairement. Rien d’alarmant.

Sur la route

Excellente position de conduite dans la Fiesta 125 ch, où volant et siège s’ajustent amplement. On est d’ailleurs confortablement installé, mais l’ergonomie de la console centrale fait fouillis. Très bonne surprise, le moteur ne vibre pas, et se révèle doux à l’usage. Surtout, il révèle rapidement un punch étonnant, dès 1 500 tr/min, autorise d’excellentes reprises et prend ses tours avec allégresse : certainement le 3-cylindres le plus agréable de sa catégorie.

Simplement, même si elle se profite d’une commande très réussie, la boîte pâtit d’un étagement très long, qui empêche l’Ecoboost d’exprimer toute son allégresse. D’un autre côté, cela abaisse le niveau sonore. Par son châssis, là encore, la Fiesta a tout bon. Direction légère (un peu trop à mon goût) mais précise et informative, train avant vif, châssis très équilibré, amortissement judicieusement dosé, entre bon confort et maintien des mouvements de caisse : la partie cycle procure bien du plaisir. Ce n'est pas la ST, bien sûr, mais on se surprend à bousculer la 125 ch. Sûre, amusante, plutôt confortable, assez spacieuse et performante, la Fiesta affiche une belle polyvalence. Enfin, à 6,0 l/100 km en moyenne, la Ford demeure frugale.

L’alternative youngtimer

Ford Fiesta S 1.6 (1999 – 2001)

Si on décompose la carrière de la Fiesta non pas en générations mais en plateformes, la 2e, apparue en 1989, connaîtra une longue carrière. En 1995, la Fiesta connaît une importante refonte, accompagnée par des trains roulants enfin efficaces, suivie d’un restylage en 1999, surtout esthétique (projecteurs pointus et non plus rondouillards). A cette occasion, une variante épicée apparaît : la S. Pourvue de trains roulants aiguisés, elle s’équipe d’un 1,6 l double arbre Zetec à 16 soupapes développant 103 ch. Ce n’est pas énorme, mais suffit à la Fiesta S pour passer les 100 km/h en 10,2 s et de pointer à 182 km/h. Très efficace, cette Ford délivre un agrément de conduite inattendu, mais elle demeurera bien rare. A partir de 2 500 € en très bon état.

Ford Fiesta Ecoboost 125, la fiche technique

Moteur : 3 cylindres en ligne, 5 379 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AV), multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle ou automatique, propulsion

Puissance : 326 ch à 5 000 tr/min

Couple : 490 Nm à 3 900 tr/min

Poids : 1 960 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,6 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Ford Fiesta Ecoboost, rendez-vous sur le site de La Centrale.