L'Audi S3 restylée (2024) devient enfin plus amusante

Dans quelques jours, Audi lèvera le voile sur l’A3 restylée. En attendant, le constructeur allemand donne quelques informations intéressantes sur la variante S3 qui évoluera considérablement sur le plan technique. Jusqu’à présent, cette dernière possédait en effet un quatre cylindres 2,0 litres de 310 chevaux accouplé à une transmission intégrale de type « Haldex » avec un typage très neutre et même une prépondérance du train avant en conduite sportive.

Mais la S3 restylée change tout à ce niveau : elle reprend la transmission plus sophistiquée inaugurée par la Volkswagen Golf R de huitième génération et reprise par les Audi RS 3 et autres Cupra Formentor VZ5. A savoir, une transmission intégrale équipée d’un différentiel arrière à embrayages multidisques permettant de répartir le couple envoyé à l’arrière à 100% d’une roue à l’autre. Le système rend la voiture plus intéressante à piloter et plus efficace en conduite sportive, même si Audi prévient que cette nouvelle S3 ne disposera pas du mode Drift (présent sur la RS 3) permettant de rendre les choses encore plus amusantes.

333 chevaux

Sous le capot, le moteur passe à 333 chevaux et 420 Nm de couple, exactement comme dans la Volkswagen Golf R de huitième génération qui devrait bientôt revenir au catalogue elle aussi. Quant à la RS 3, elle ne disparaîtra pas à l’occasion du restylage de l’A3 et pourrait même progresser encore au niveau des performances. Dans sa version Performance sur la version d’avant restylage, elle développait 407 chevaux avec son cinq cylindres turbo.