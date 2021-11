Quand on passe ses journées, et parfois ses nuits, à réparer des TGV, on n'a pas toujours envie de se soucier de l'état de sa voiture au matin. Alors Édouard a lâché Peugeot, après des déboires avec sa 308 1.2 130 ch de phase 2. "Sur cette dernière, j'ai eu, notamment une courroie d'entraînement qui m'a lâchée à 49 000 km et un souffleur d'air à 23 000". Il a donc décidé de changer de marque.

Sauf que le cheminot a un cahier des charges complexe. Il apprécie les sportives, tout en étant à la recherche d'une voiture, évidemment fiable, mais aussi, économique. Car à 24 ans, il vit avec sa compagne non loin de Chartres, et travaille au centre SNCF de Châtillon, tout près de Paris. S'il s'y rend généralement en train, il lui arrive assez souvent de prendre sa voiture, en fonction de ses horaires. Alors, en cherchant ce compromis difficile à obtenir, Édouard a jeté son dévolu sur une Ford Fiesta.

dailymotion L'auto du voisin - Édouard et la sportivité raisonnable de sa Ford Fiesta 155 MHEV

Direction la concession de Chartres qui lui reprend sa 308. il opte pour une Fiesta 1.0 Ecoboost de 125ch. mais rapidement, il s'ennuie à son bord. Il découvre dans la foulée l'existence d'une autre Fiesta, moins courante et plus performante la 155 MHEV. Au mois de mars de cette année, retour au garage ou le vendeur accepte de reprendre son auto. Il commande la nouvelle, toujours équipée du même bloc de 1 l. Grâce à sa micro-hybridation, elle est exemptée de malus. "J'aurais adoré prendre une ST de 200ch, mais son malus et sa conso, c'était pas possible pour un usage quotidien."

Au mois de septembre, l'auto commandée est arrivée. "5 mois de délai, en ce moment, c'est plutôt raisonnable". Il a opté pour une peinture rouge et une finition ST Line X, "Ça me permet, entre autres, de profiter de la sono Bang & Olufsen", ainsi que des surpiqûres rouges dans l'habitacle et du volant à méplat, en plus de l'équipement pléthorique de la finition ST Line. Depuis deux mois, il s'éclate à la conduire, et sa compagne aussi. "Ça la change de sa vieille Opel Agila". Le plaisir qu'il prend au volant se lit sur son compteur : il a déjà effectué 6 000 km. "Et en conso, c'est ultra-raisonnable quand on roule normalement. Je tourne entre 4 et 6l/100km". Évidemment, quand il enfonce la touche "sport" et attaque les lacets de la route des crêtes dans les Vosges, ou il a étrenné l'excellent châssis Ford, la consommation s'envole. "Mais même dans ce cas, je ne dépasse pas 7 à 8 l/100 km".

L'avenir pourrait se dessiner en ST

Édouard a également ajouté quelques options à son auto rouge, comme cet aileron à l'arrière ou des feux full led à l'avant. Pourtant, au final, avec la reprise de sa Fiesta de 125ch, il n'a pas eu à débourser plus de 6 900 euros de sa poche. Quant à son assurance, elle lui coûte moins de 1 000 euros par an. Il a réussi à conjuguer la sportivité avec un coût raisonnable, en attendant de craquer, peut-être un jour, pour une trosième Ford Fiesta, une ST, cette fois.